Huawei MateBook D16 SE: ufficiale il nuovo notebook con Windows 11

Era lo scorso Maggio quando Huawei, piegata dal ban USA solo per quel che concerne il segmento telefonico, annunciava un coppia di nuovi portatili, tra cui anche il MateBook D16 che, ora, a distanza di pochi mesi, ha già guadagnato, se non un successore, almeno un’evoluzione, attraverso la messa in campo del nuovo laptop MateBook D16 SE.

Il nuovo portatile Huawei MateBook D16 SE, cadenzato nei colori argento Haoyue e blu isola, ha uno chassis spesso 18.4 mm e un peso non proprio da ultrabook, essendo pari a l.7 kg, Spalancato, il terminale rivela una grand’attenzione all’area visuale: in questo caso, Huawei ha predisposto un pannello LCD IPS (ottimi angoli di visuale) da 16 pollici, risoluto a 1920×1200 pixel secondo un aspect ratio in 16:10 adatto ad affiancare le finestre per il multi-tasking: la luminosità è pari a 300 nits mentre, in tema di resa cromatica, viene assicurato il supporto al color gamut sRGB sino al 100%.

Non mancano, nel display del portatile Huawei MateBook D16 SE, anche diversi accorgimenti volti a tutelare la vista, come la tecnologia antisfarfallio (l’oscuramento CC) e la bassa emissione di luce blu come da certificazione dell’ente TÜV Rheinland. La webcam, disponibile, arriva a 2 megapixel e supporta l’autenticazione via Windows Hello, in aggiunta all’altro sistema di sicurezza, lo scanner per le impronte digitali nascosto nel pulsante d’accensione.

In termini elaborativi, al posto del precedente processore a 12 core i5-12500H, il successivo notebook Huawei MateBook D16 SE ripiega sugli otto core (4.4 GHz massimi) del processore, sempre della 12a generazione Intel, i5-12450H (45 W di TDP, iGPU Intel UHD Graphics da 1.2 GHz). La RAM, a doppio canale, di tipo LPDDR4X, arriva a 16 GB, mentre lo storage, SSD, è pari a 512 GB, all’insegna di un allestimento che, dopo i 4.999 yuan (724 euro) dell’esordio promozionato, verrà a costare 5.299 yuan (767 euro).

Energizzato da una batteria da 60 Wh predisposta per la ricarica rapida (Power Delivery) a 65W, il nuovo portatile Huawei MateBook D16 SE vanta le connettività senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, ed un buon set di porte, tra cui due USB Type-C (una 2.0 e una 3.2 Gen1), due USB Type-A (una 2.0 e una 3.2 Gen1), un jack audio da 3.5 mm e una HDMI.