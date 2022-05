Huawei presenta i notebook MateBook 16s e MateBook D16

Ascolta questo articolo

Con gli smartphone un po’ frenati dal ban USA che impedisce di usare i servizi di Google, il brand cinese Huawei sta a poco a poco ricalibrando la sua offerta verso la domotica e la produttività: in quest’ultimo settore è da poco avvenuta la presentazione dei notebook MateBook 16s e MateBook D16.

Nel primo caso, con un design e un look ispirati al MacBook Pro 16, si presenta il portatile MateBook 16s (a 351 x 254,9 x 17,8 mm, per 1.99 kg), con finitura argento o grigio, due speaker upfiring rivolti verso l’alto ai lati della tastiera, circondata da una finitura nera al pari dello schermo. Per quest’ultimo si è adottato un pannello LCD IPS da 16 pollici, risoluto a 2.520 x 1.680 pixel, con un aspect ratio da 3:2, uno screen-to-body del 90%, 300 nits di luminosità, 1.500:1 di contrasto, 189 PPI di pixel per pollice, il 100% di copertura sulla scala colore SRGB e un’elevata precisione del colore (Delta E di <1).

Secondo quanto comunicato dal costruttore, il notebook punta sui processori della 12a generazione Intel, famiglia Alder Lake, serie H, a scelta, dopo l’intermedio i5-12500H, tra un prestante i7-12700H e un impressionante i9-12900H, purtroppo in nessuno di questi casi con una GPU dedicata: il setting elaborativo in tutti e 3 i casi prevede le GPU integrate Iris Xe. Per la RAM LPDDR4x l’ammontare è sempre da 16 GB, mentre lo storage SSD, NVMe PCI, è previsto da 512 GB o 1 TB.

Ciò dà vita a tre combinazioni, con quella che monta il Core i5-12500H assieme a 512 GB di SSD venduta a 6.999 yuan (979 euro), quella con Core i7-12700H e 512 GB prezzata a 7.999 yuan (1.119 euro) e quella con i9-12900H+1 TB schedulata a 9.999 yuan (1.399 euro). La batteria, da 84 Wh, viene caricata grazie a un alimentatore incluso nel kit, da 135W.

Il MateBook D16 declina il suo 16 pollici con una risoluzione 1920 x 1200 pixel: il contrasto scende a 1.200:1, ma rimangono sia i 300 nits di luminosità che il 100% sulla scala sRGB. Sempre animato da iGPU Iris Xe, anche in questo caso operano i processori Intel Alder Lake H series, ma a scelta tra un i5-12500H o un i7-12700: la RAM LPDDR4x arriva a 16 GB, contro i 512 GB quale unico taglio dello storage SSD NVMe PCIe: la batteria, da 60 Wh, qui vien caricata mediante un caricatore incluso, da 65W. In vendita, il MateBook D16 ci arriva, dal 6 Giugno, in Cina, al prezzo di i 5.699 yuan (767 euro) per la versione Core i5 e a 6.699 yuan (937 euro) per quella con i7.