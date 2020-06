Huawei FreeGO: presentato lo smart speaker compatto dal look vintage

Nel corso di un evento di presentazione riservato alla stampa, il brand cinese Huawei, reduce dagli ottimi earable FreeLace e FreeBuds Lite di Marzo, ha svelato un nuovo smart speaker, lo Huawei FreeGO, destinato ad esordire sul mercato interno cinese verso la metà del prossimo mese, ad un prezzo ancora non pervenuto, ma con l’avallo di funzionalità esclusive volte a distinguere il prodotto in un mercato di settore sempre più affollato e concorrenziale.

Huawei FreeGO, appunto inserito nella gamma di periferiche audio Free, si guadagna un’estrema portabilità grazie al diametro di appena 120 mm per 31 mm di spessore: l’elegante chassis in metallo, in due colori alternativi (argento Haoyue e nero ossidiana), assicura un look ispirato ai fonografi di una volta, minimale in quanto sfrondato di elementi superflui, ma con anche una certa leggerezza e resistenza. La superficie superiore, effigiata con una leggera texture, presenta un pulsante multi-funzione che, ruotato, varia il volume mentre, premuto brevemente, può chiamare in causa l’assistente vocale, interagire con le telefonate (rispondere, riagganciare) o con la musica (play/pausa).

Onde assicurare un audio immersivo, a 360°, sono stati inseriti all’interno dello speaker Huawei FreeGO due altoparlanti a lunga gittata (3 metri, ideali a coprire 25 mq al chiuso) con magneti permanenti al neodimio, formati da un woofer da 10W e da un tweeter da 5W, oltre a un radiatore passivo, quindi a bassa frequenza che, costruito in lega di alluminio, provvede ad erogare bassi corposi e molto dettagliati, ovviamente potenti.

Provvisto di equalizzazioni per la voce, e di algoritmi DRC per la compressione della gamma dinamica, offre una buona esperienza d’ascolto, al di là che si fruisca il parlato di un film, di un audiolibro, o di una canzone mentre le telefonate in vivavoce, invece, beneficiano dell’integrazione di 2 microfoni con algoritmi per la cancellazione adattiva dell’eco (AEC) e funzione “anti rumore” (demandata a una struttura a doppio involucro).

L’associazione con lo smartphone avviene mediante la funzione “One-Touch” che, eseguito il semplice contatto, sfruttando l’NFC, connette i due dispositivi, mantenendoli in pairing via Bluetooth 5.0: in seguito intervengono le funzioni “Touch and Talk“, nell’ambito della tecnologia “Huawei Share” a base NFC, per la trasmissione diretta dell’audio telefonico, e la trasmissione audio wireless, che permette di parlare al telefono con l’audio che esce amplificato dallo speaker, a mo’ di megafono wireless.

Senza calcare troppo la mano sulla capienza della batteria (da 11.25 Wh), il costruttore asiatico, in occasione del meeting con la stampa, ha semplicemente sottolineato come lo speaker Huawei FreeGO benefici della ricarica rapida, via porta microUSB Type-C, in ragione della quale basta appena un quarto d’ora di rabbocco energetico per ottenere un paio d’ore di riproduzione musicale.