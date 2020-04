Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version: lo smartwatch per bambini ora migliorato

Dopo il primo smartwatch per bambini con parental control, datato 2016 e realizzato in collaborazione con Disney, Huawei ha perfezionato costantemente questa categoria di prodotto, sino a sfoderare, nel corso dell’evento che ha visto protagonisti i nuovi medio-gamma della serie Nova 7, l’inedito Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version.

Il nuovo wearable per bambini Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version, disponibile con uno chassis impermeabile più sobrio ma ugualmente accattivante, nelle colorazioni verde e rosa, dispone di una webcam da 5 megapixel per videochiamate in HD grazie allo slot per una SIM con 4G (usufruibile in più di 200 paesi nel mondo): il costruttore assicura conversazioni sempre nitide anche in ambienti rumorosi grazie ad un potente altoparlante ed a un microfono migliorato nel captare la voce da un apposito algoritmo per la riduzione del rumore.

L’intelligenza artificiale interviene anche nel coordinare 9 diverse soluzioni (tra cui il posizionamento per accelerometro, per cella telefonica, per WLAN, per GPS con A-GPS, Glonass, BeiDou, per fotocamera SOS, etc) in grado di generare un tracciamento del pargolo quanto più preciso possibile.

Tra le specifiche migliorate rispetto al modello immediatamente precedente, sotto il display touch da 1.4 pollici con risoluzione a 320 × 320 pixel, la dotazione ora di 1 GB di RAM e di ben 8 GB di storage consente di scaricare in locale diverse app per giocare, divertirsi, ma anche imparare cose nuove, magari perfezionando le proprie conoscenze linguistiche, attraverso racconti, canzoncine, o tutor di lingua. La batteria, da 660 mAh, consente, invece, 2 giorni di operatività piena, anche usando le feature smart di Small Voice Assistant 3.0 e chat.

Secondo i piani di Huawei, il nuovo smartwatch per bambini, con funzioni di controllo parentale, Children’s Watch 3 Pro Super Version risulterà disponibile ai pre-ordini dal prossimo 13 Maggio, prezzato a 988 yuan, corrispondenti a circa 130 euro.