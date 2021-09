HP presenta i portatili HP Spectre x360 16 (convertibile) e HP 14 Laptop

In vista dell’annuncio della versione stabile di Windows 11, calendarizzato per il 5 Ottobre, il brand americano HP ha ufficializzato il suo prossimo arsenale hardware, formato anche da diversi notebook, tradizionali e convertibili.

Il nuovo convertibile 2-in-1 HP Spectre x360 16″ (a Ottobre, da 1.639 dollari) ha un corpo un alluminio riciclato nelle colorazioni nocturne blue (accenti celesti) o nightfall black (accenti ottone chiaro) con un’attenzione all’ambiente emersa anche per l’impiego di plastica di recupero (dagli oceani) per gli speaker box dei 4 altoparlanti B&O ottimizzati per la riduzione AI del rumore, per la tastiera, e le cornici, molto sottili su 3 dei 4 lati (91% di screen-to-body) che attorniano il display panoramico in 16:10, diagonalizzato a 16 pollici: quest’ultimo è un IPS 3K sensibile al tocco, con opzione superiore per un OLED 4K certificato VESA True Black HDR.

La GlamCam arriva a 5 megapixel (filtri Beauty Mode, soggetto sempre al centro dell’inquadratura via Auto Frame), via infrarossi supporta la biometria di Windows Hello, e vanta sensori che bloccano o riattivano lo schermo (reso sfocato se qualcuno sbircia alle spalle) a seconda che l’utente antistante sia assente o torni presente.

Perimetricamente, il corpo del terminale annovera porte quali una HDMI 2.0b, un lettore di microSD, e un paio di USB Type-C integranti il protocollo Thunderbolt 4. Il “motore” del rinnovato HP Spectre X360 da 16”, certificato Intel EVO (max 17 ore di autonomia), spetta a processori di 11a generazione Intel, col set-up top gamma che prevede gli i7 abbinati a un’opzionale scheda grafica dedicata rappresentata dalla NVIDIA GeForce RTX: non manca la cache (32 GB) acceleratrice Intel Optane, 16 GB di RAM, 512 GB di storage SSD (PCIe NVMe), e il modem per le connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E.

Il tradizionale ed economico HP 14 Laptop, chiaramente con display da 16 pollici, mette ai timoni di comando la 2a gen del processore Qualcomm Snapdragon 7c con GPU Adreno da 2560×1440@60 Hz, che porta in dote max 15 ore di autonomia e la connettività mobile 4G: la RAM (LPDDR4) è da 8 GB, mentre a 128 GB arriva lo storage. Presenti anche il Wi-Fi ed il Bluetooth 5.0, le porte comprendono un jack da 3.5 mm, un lettore di microSD, una Type-C e tre USB Type-A.