HP Envy 17: notebook premium migliorato con Intel di 10a generazione

Con l’arrivo dei nuovi processori Intel di 10a generazione, della famiglia Ice Lake, è tempo di aggiornamenti anche in casa Hewlett Packard che, a tal proposito, ha colto l’occasione per migliorare le performance del notebook premium Envy 17, solitamente apprezzato dai professionisti che cercano un prodotto di fascia alta proposto a prezzi accessibili.

HP Envy 17 (39.9 x 25.9 x 19.35 mm, per 2.73 grammi), in versione cg0000nl, ha un telaio metallico anodizzato con finitura sabbiata piacevole al tatto: spalancato, palesa un display LCD IPS da 17.3 pollici che, se negli USA può essere anche un 4K UHD, nel listino italiano, è un comunque ragguardevole FullHD che, grazie alla retroilluminazione WLED, guadagna una luminosità (300 nits) ed una copertura dello spazio colore sRGB (100%) elevate.

La webcam, una grandangolare HD munita di microfono dual array, dispone dell’otturatore in ottica privacy: lato audio, il segmento multimediale si completa con due potenti speaker Bang & Olufsen ottimizzati dalla feature proprietaria HP Audio Boost 2.0.

Di rimpetto campeggia un’ampia tastiera, con tasti a isola, fornita di retroilluminazione e tastierino numerico, comprensiva di scanner per le impronte digitali e di un ampio touchpad: quest’ultimo supporta il multi-tocco e la tecnologia Precision Touchpad di Microsoft. Ai lati sono presenti diverse porte, oltre all’ingresso per l’alimentazione (65 W) della batteria, a 4 celle, da 55W, accreditata di 8 ore e mezzo di autonomia (potendo recuperare il 50% di energia in 45 minuti), tra cui è possibile annoverare il jack combo da 3.5 mm, l’HDMI 2.0, due USB Type-A Super Speed (5 Gbps), una USB A anche con Sleep and Charge, una Type-C con DisplayPort 1.4 e Power Delivery, e un lettore multiplo di schedine SD.

L’interno, nella configurazione proposta, fa affidamento sul processore quadcore (da 1.3 a 3.9 GHz in TurboBoost) Intel Core i7-1065G7 abbinato alla GPU GeForce MX330 allestita da Nvidia con 4 GB di memoria dedicata: la RAM, da 16 GB, è formata da 2 banchi di DDR4-3200, mentre lo storage, SSD M.2 con interfaccia NVMe PCIe 3.0 x4, arriva a 512 GB totali, con espandibilità cloud based grazie a Dropbox.

Assieme al comparto logico, HP Envy 17 cg000nl, in vendita a 1.249.99 euro, implementa connettività come il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi ax/6: il tutto viene coordinato, lato software, da Windows 10 Home a 64 bit.