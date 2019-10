Honor Band 5i: ufficiale la fitness band low cost con ricarica USB

Assieme allo smartphone Honor 20 Youth Edition, l’omonimo gruppo cinese ha presentato – all’insegna di un evento decisamente ricco di novità – anche un degno partner da polso, in salsa wearable, concretizzatosi nella nuova ed economica smartband Honor Band 5i, di cui già si era parlato nei giorni scorsi.

Honor Band 5i risolve un problema che spesso attanaglia i wearable, e che consiste nella necessità di caricatori proprietari che, sovente, costituiscono un ingombro fastidioso per chi magari deve portare con sé la propria “artiglieria hardware”: nel caso del modello in questione, invece, l’inconveniente è stato risolto tramite una USB occultata dal cinturino, che consente alla Band 5i di esser caricata al volo anche mediante il proprio computer o portatile. Una volta energizzata a dovere, la batteria in dotazione alla Honor Band 5i, da 91 mAh, consente di ottenere, secondo le funzioni adoperate, tra i 7 ed i 9 giorni di autonomia.

La parte alta del nuovo wearable Honor esibisce un display TFT a colori, sensibile al tocco, con un pulsante capacitivo in basso, da 0.96 pollici (sufficiente per ospitare scritte sino a 30 caratteri) con risoluzione pari a 80 x 160: ovviamente, non mancano le watchface intercambiabili.

Ideale per ricevere le notifiche da smartphone, ma non per i pagamenti contactless (in quanto privo di NFC), la Honor Band 5i monitora il sonno, parametra le attività sportive grazie al cardiofrequenzimetro TruSeen 3.5 sul dorso (capace anche di rilevare la saturazione dell’ossigeno – SpO2 – nel sangue), e si avvale di 9 diverse modalità sportive, anche a contatto con l’acqua (essendo impermeabile sino a 5 atmosfere).

Realizzata nelle colorazioni verde oliva, rosa corallo, nero meteorite, la Honor Band 5i è in pre-ordine sino al 31 di Ottobre, a 149 yuan (18 euro circa): in seguito, ovvero precisamente dal 1° Novembre, sarà prezzata stabilmente a 159 yuan (pressappoco 20 euro).