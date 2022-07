Hisense presenta la serie di smart TV 4K A6100H

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, anche la cinese Hisense si è unita al valzer degli annunci, presentando nel mercato malese la nuova serie di smart TV 4K A6100H, erede della serie A6100G dello scorso anno.

La nuova serie A6100H ha un design definito senza cornici (bezel less) per un maggior coinvolgimento: le diagonali previste sono 5, da 43, 50, 55, 58 e 65 pollici, sempre risolute a in UltraHD (a 3840 × 2160 pixel), ma senza local dimming. Il costruttore menziona comunque il supporto all‘HDR10, e mette a disposizione, oltre a una modalità che abbassa la latenza al percepire un gaming device collegato, dei profili appositi per quando si guarda lo sport o si gioca.

La sezione audio della serie di smart TV Hisense A6100H prevede due speaker, con supporto al DTS Virtual X e al Dolby Digital: nella maggior parte della gamma si tratta di altoparlanti da 8W, che salgono a 10 nel modello più grande, da 65 pollici.

Sul piano delle porte, collocate oculatamente sul retro, la serie di smart TV Hisense A6100H sfoggia un trittico di HDMI 2.0, l’ingresso AV (es. per un lettore DVD o un videoregistratore), un’uscita audio digitale ottica, il jack per gli auricolari, un paio di USB 2.0, un ingresso a radiofrequenza, e una porta RJ45 per l’Ethernet: in ogni caso è possibile disporre, per trarre dei contenuti, anche del Bluetooth 5.0 e del Wi–Fi dual band.

Secondo il pamphlet illustrativo di Hisense, la serie di smart TV A6100H schiera il sistema operativo VIDAA U5, che si porta dietro un browser per navigare sul web, e – preinstallati – gli streaming di YouTube e Netflix. In termini di controllo, è possibile usare un’app per smartphone, trasformando quest’ultimo in telecomando qualora non si abbia sotto mano quello vero, che supporta i comandi vocali, per l’assistente digitale, ma anche per cambiar canale e gestire il volume.

Attualmente, la serie Hisense A6100H è prezzata a 1.999 ringgit malesi (442 euro) per il 43”, a 2.499 RM (552 euro) per il 50”, a 2.799 RM (619 euro) per il 55”, a 2.999 RM (663 euro) per il 58” e a 3.999 RM per il 65 pollici (884 euro).