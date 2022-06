Hisense lancia sul mercato l’attesa soundbar U5120G con audio Hi-RES

Ascolta questo articolo

Nel mentre si avvicina la data dei preordini per le sue smart tv premium del 2022 con tecnologia OLED, l’azienda cinese Hisense ha annunciato la disponibilità sul mercato, partendo dal Sud Africa (tramite rivenditori selezionati), della sua ultima soundbar di fascia media, la Hisense U5120G, mostrata in fiera al CES 2022 di Las Vegas.

La nuova soundbar U5120G (1200 x 70 x 115 mm) è un sistema a 5.1.2 canali, dalla potenza complessiva di 510 watt, che può contare sull’apporto di un subwoofer da 8 pollici (che porta in dote 180W): di base, la struttura della soundbar ingloba diversi altoparlanti, tra cui una coppia puntata verso l’alto (up-firing), utile a supportare l’immersività del suono Dolby Atmos, una coppia orientata ai lati (side-firing) per garantire un più ampio palcoscenico sonoro, e un trio di speaker frontali. Un boost si potrà ottenere, in ottica surround, applicando degli opzionali altoparlanti posteriori, quando messi a disposizione nel corso dell’anno.

Un’altra tecnologia implementata nella soundbar Hisense U5120G, non a caso premiata con la concessione della certificazione per un output sonoro Hi-Res, è quella dell’audio DTS:X Premium, in ragione del quale l’utente godrà di un maggior realismo, sia che stia assistendo a una scena di inseguimenti in auto, che stia guardando un evento sportivo (con sensazioni da stadio), o che stia assistendo alla registrazione di un concerto.

Naturalmente, nella soundbar Hisense U5120G è anche presente il contributo offerto dall’equalizzazione: in tal senso, l’utente potrà avvalersi di un’esperienza del tipo “accendi e ascolta”, lasciando che sia l’intelligenza artificiale ad assicurare le migliori prestazioni sonore adeguando automaticamente l’audio. Diversamente, i più “pignoli” potranno giocare con i preset di equalizzazione previsti, davvero numerosi, sostanziati nelle opzioni, alquanto eloquenti in base alle denominazioni vantate, Film, Gioco, Musica, Notizie, Notte, e Sport.

Infine, le connettività. In quest’ambito, la soundbar Hisense U5120G si avvale del Bluetooth, di due HDMI (con pass-through 4K e 3D. ARC), di un jack da 3.5 mm, di un ingresso coassiale e di uno ottico: mediante la funzione Hisense EzPlay, in tandem con una TV Hisense, vi sarà una sezione dell’interfaccia della smart TV in cui gestire le impostazioni della soundbar, per altro in grado di funzionare in tandem con Alexa.