Hisense: in arrivo (anche con audio Sonic Screen) le smart TV OLED Premium del 2022

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, il brand cinese Hisense ha annunciato la disponibilità sul mercato di due nuove linee di smart TV, tra cui la A9H vista al CES 2022, di cui al momento sono disponibili solo alcune diagonali (a partire da 2.299 sterline, circa 2.670 euro per i 65”), e la A85H.

La serie Hisense A9H, in attesa del modello da 75”, porta all’esordio le diagonali da 55 (55A9H) e 65 pollici (65A9H), ambedue certificate IMAX Enhanced: i pannelli impiegati, di tipo OLED WRGB di LG, hanno una risoluzione UltraHD 4K e supportano l’alta gamma dinamica nei formati HDR10, HLG e Dolby Vision (anche IQ), senza però che sia trascurato il target dei gamers, stante la presenza innanzitutto del refresh rate a 120 Hz, dell’input lag a 20ms in modalità gaming e del supporto alla tecnologia AMD FreeSync (utile a prevenire i fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering).

Animati dal processore quadcore proprietario Hi-View Engine (che porta in dote la fluidificazione via MEMC e varie ottimizzazioni AI based, come 3D Digital Comb Filter, AI Scene Recognition, AI 4K upscaling, AI Picture Optimization), gli Hisense A9H da 55 e 65” migliorano, rispetto all’edizione A9G dello scorso anno, anche in fatto di connettività, tra cui vanno annoverate non solo due classiche HDMI 2.0, ma anche due HDMI 2.1 con eARC (su una delle due porte), VRR (refresh rate variabile) a 120 Hz, ALLM (autoabbassamento della latenza quando si gioca) e High Frame Rate in 4K/120fps. Le altre porte si sostanziano in un’uscita per le cuffie, una RJ45 per la LAN, in un paio di USB (di cui una 3.0), e nell’ingresso composito analogico. Lato wireless, la scheda tecnica parla dell’implementazione del Bluetooth 5.0 e del Wi-Fi 6..

L’audio della serie Hisense A9H, coordinata dal sistema operativo VIDAA U6.0, viene erogato da un sistema a 3.1.2 canali che impiega una tecnologia simile alla Acoustic Surface della rivale Sony: si tratta del Sonic Acustic, che emette il suono (supportante il DTS Virtual:X e il Dolby Atmos) attraverso la vibrazione dello schermo con una potenza di 80W (50W ottenuti da cinque speaker da 10W cadauno, 10W da 2 speaker da 5W ciascuno, 20W forniti da un subwoofer).

La serie Hisense A85H mutua la maggior parte delle specifiche dalla serie maggiore appena menzionata ed è calibrata nelle diagonali da 55 (1.4.99 sterline, 1.746 euro circa) e 65 pollici 1.999 sterline, 2.322 euro circa): ha un audio meno potente, e risulta beneficiata da un supporto che, pur garantendone la stabilità, ne consente la rotazione per 25°.