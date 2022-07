Hisense HS218: ufficiale la soundbar low cost a 2.1 canali con subwoofer wireless

Ascolta questo articolo

Quando non ci si vuol cimentare in complessi assemblaggi di home theatre, uno dei sistemi più facili per upgradare l’audio della propria TV, anche di ampio formato, è quello di ricorrere a una soundbar: ipso facto, Hisense, nelle scorse ore, ha portato anche sul mercato italiano (dopo averlo fatto con l’iterazione HS214) il modello composito HS218, ideale per la maggior parte delle esigenze senza richiedere grossi esborsi.

L’Hisense HS218 è un sistema a 2.1 canali accreditato di una risposta in frequenza da 40 Hz a 20 kHz, con un picco di pressione sonora pari a 101 decibel, e 200 W di potenza complessivi: questi ultimi sono ottenuti in parte grazie alla soundbar vera e propria, posizionabile comodamente davanti alla TV (viste le dimensioni di 960 x 58 x 82 mm) senza interferire col sensore necessario al telecomando (col quale si possono settare i preset News per i dialoghi, Movie per i lungo o cortometraggi e le serie, Music per quando si ascolta la musica).

All’interno di questa componente, sono presenti 4 speaker da 30 W cadauno, tra cui due trasduttori da 48×90 mm e due tweeter da 31,75 mm. Anteriormente, invece, vi si scorge un LED display con l’indicatore del volume e dei settaggi in essere. Il resto della potenza, atto a fornire i rimanenti 80 W che servono, viene fornito (secondo un intervento configurabile sempre via telecomando) dal subwoofer wireless (quindi dotato di di un’ampia versatilità di collocazione) provvisto di un bass reflex frontale e di un woofer laterale da 165 mm.

Collegabile alla TV via HDMI 2.0 con canale audio di ritorno ARC (via cavo incluso), ma anche in grado di riprodurre i contenuti da smartphone via Bluetooth 4.2, l’Hisense HS218 comprende anche una porta USB, un jack da 3.5 mm quale ingresso analogico, un ingresso coassiale e uno digitale ottico (con cavo incluso): i contenuti che possono essere riprodotti rientrano nei formati Dolby Digital e PCM, con l’esclusione di DTS-X e Dolby Atmos.

Montabile anche a parete grazie al necessaire incluso nel kit d’acquisto, l’impianto audio Hisense HS218 (soundbar + subwoofer) può essere attualmente acquistato al prezzo ufficiale di 169 euro.