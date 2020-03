Hisense 85U9E Pro: in commercio con risoluzione 8K e dual screen

Hisense, brand cinese attivo nell’elettronica di consumo, tramite un comunicato di Wang Wei, vice presidente della divisione Hisense Video, ha ufficializzato l’arrivo sul mercato, a partire dalla Cina, della smart TV 85U9E Pro, munita di un sistema “dual screen”, con risoluzione 8K.

La smart TV Hisense 85U9E Pro sfrutta un display da 85 pollici di diagonale con 1.694 zone di retroilluminazione, gestite da 113 chip e da un motore Hi-View che adopera l’intelligenza artificiale: il risultato si traduce in 2.500 nits di luminosità massima, in 80.000: 1 come rapporto di contrasto, e nel 150% sulla gamma cromatica BT709, con un realismo delle immagini che supera tanto gli iPhone 11 top quanto la smart TV rivale Sony Z9D.

Di base, tale modello viaggia su un refresh rate da 60fps ma, per supportare i giochi tripla A, può passare tranquillamente a 120 fps. Lato audio, è presente un sistema multicanale 4.2.2 per un sound sia surround che potente, in grado di toccare – come annunciato a suo tempo nel corso della prima esibizione, a IFA 2019 – anche i 110 W.

La presenza di un processore dual core, e di un motore grafico sempre con due core, permette di gestire la tecnologia Super Resolution Upscaler 8K che, inserendo dettagli non presenti in origine, migliora la qualità delle immagini anche in risoluzione inferiore, portandola all’8K.

La natura di “dual screen” della smart TV Hisense 85U9E Pro si esplica non nella sovrapposizione di due strati di display differenti, tecnologia pure adoperata spesso dal costruttore, ma nell’adozione di un vero e proprio display secondario, da ben 28 pollici, posto nella base di sostegno della TV, al quale è affidato l’incarico di supportare i comandi vocali, di visualizzare informazioni accessorie, e di fungere da hub per la domotica sincronizzata. Da segnalare, infine, che – lato software – è abilitata la feature “Hi-Table”, che permette di fruire del karaoke sullo schermo grande, di usarlo come base per videochat a 6 canali (webcam a pop-up), per lezioni online, allenamenti “AI fitness”.

Tanta qualità, ovviamente, si paga adeguatamente. Il prezzo della smart TV Hisense 85U9E Pro, già acquistabile, è di pressappoco 11.000 euro, pari ad un listino di 79.000 yuan.