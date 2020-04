Haylou Solar: ufficiale il nuovo smartwatch sportivo low cost patrocinato da Xiaomi

Nonostante l’attuale contingenza storica impedisca sostanzialmente le attività all’aperto, non v’è dubbio che una delle categorie hardware più popolari, tra quelle indossabili, rimanga quella degli smartwatch sportivi, all’insegna di un segmento che si mantiene altamente concorrenziale, anche in virtù del frequente varo di dispositivi dall’eccellente rapporto tra qualità e prezzo. Tra questi ultimi è da ascrivere anche il recente Haylou Solar che, pur privo della ricarica solare allusa nel nome, si candida comunque ad essere un probabile best buy per le prossime attività all’aperto.

Haylou Solar, erede dell’Haylou LS01 dello scorso Ottobre, sempre proposto in collaborazione con Xiaomi sulla piattaforma di crowdfunding YouPin, è uno smartwatch dall’elegante aspetto circolare, costruito con uno chassis impermeabile IP68 in metallo, ancorato al polso da un cinturino, facilmente sostituibile, in silicone morbido, con trattamento traspirante e skin friendly, calibrato nella misura dai diversi fori di regolazione.

La parte frontale dello smartwatch Haylou Solar patrocinato da Xiaomi monta un display a colori, di tipo TFT, con una diagonale di 1.28 pollici calibrata secondo la risoluzione di 240 x 240 pixel, ben leggibile anche all’aperto in quanto sottoposto a un trattamento polarizzante: la sua superficie, a seconda delle watchface scelte, visualizza le notifiche delle app preferite (via client mobile Haylou Fit) e delle chiamate in arrivo, ma anche il cronometro, il timer, e le previsioni meteo.

In grado di dialogare con lo smartphone via Bluetooth anche per gestirne la musica o ritrovarlo qualora smarrito, il wearable Haylou Solar si avvale, sul dorso, di un cardiofrequenzimetro: quest’ultimo, adoperabile anche per scegliere il livello d’impegno e il timing nel proprio allenamento, o per implementare la modalità relax, a seconda della frequenza cardiaca rilevata, contribuisce ad attenzionare ben 12 diverse attività sportive (comprensive di arrampicata, canottaggio, corsa all’aperto, camminata, corsa indoor, spinning, ciclismo, danza, yoga, allenamento libero, calcio, e basket).

Di base, lo smartwatch Haylou Solar, grazie alla batteria da 210 mAh, garantisce un’autonomia, in stand-by, anche di un mese, con una riduzione a 15 giorni nel caso si faccia costante ricorso al cardiofrequenzimetro. Attualmente, il device è disponibile a partire dal mercato cinese, ove viene proposto a 149 yuan, corrispondenti a molto men di quanto vien chiesto per una semplice smartband, ovvero a pressappoco 19.40 euro.