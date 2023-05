Hammerhead Pro HyperSpeed: ufficiali i nuovi auricolari di Razer

Razer presenta in Italia i suoi auricolari true wireless Hammerhead Pro HyperSpeed, dotati di cancellazione attiva del rumore ibrida e regolabile. Si tratta di un prodotto pensato per i gamer, che offre un ascolto a bassa latenza e una compatibilità multipiattaforma, tra cui PC, PlayStation, smartphone e console portatili, come Nintendo Switch o Steam Deck.

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed hanno la certificazione THX, che garantisce una qualità audio elevata per risposta in frequenza, bassa distorsione e isolamento acustico. Ma la caratteristica principale di questi auricolari è il Razer HyperSpeed Wireless Dongle (in dotazione con l’acquisto), che permette di collegarli a quei dispositivi che non hanno il Bluetooth tramite il wireless a 2,4 GHz. Con il dongle, gli auricolari raggiungono una latenza audio inferiore ai 40 ms.

In modalità gaming, rivolgendosi al Bluetooth (nella versione 5.3) la latenza è di circa 60 ms. La cancellazione del rumore, come visto presente, è appunto sia regolabile che ibrida. Del tipo in-ear, in modo da garantire elevati comfort e mobilità ai giocatori, gli auricolari Hammerhead Pro HyperSpeed hanno anche una modalità / funzione “non disturbare”, attivando la quale vendono silenziate le notifiche provenienti dalle sorgenti, in modo che ci si possa concentrare o sul lavoro o immergersi completamente nel proprio gioco preferito.

La custodia di ricarica wireless è compatibile con lo standard Qi e quale promette fino a 24 ore di autonomia totale. Infine, ancora in omaggio ai gamers, questi auricolari hanno l’illuminazione personalizzabile Razer Chroma RGB.

Quest’ultima mette a disposizione vari effetti e motivi di illuminazione in-game. Gli auricolari Hammerhead Pro HyperSpeed di Razer, ideali nel fornire suoni chiari e nitidi, sono già disponibili all’acquisto in Italia sullo store ufficiale (disponibile presso razer.com) e tramite i rivenditori autorizzati, prezzati alla cifra di 229,99 euro, che è la stessa alla quale sono vendute le BlackShark V2 Pro 2023 presentate lo scorso mese di Aprile.