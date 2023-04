Razer aggiorna le cuffie per eSport "BlackShark V2 Pro" ora in versione 2023

Il brand internazionale (USA-Singapore) Razer ha annunziato l’edizione 2023 delle sue famose cuffie BlackShark V2 Pro, dedicate agli eSport in quanto sviluppate con la collaborazione di famosi ePlayer e ottimizzate in ottica comfort, connettività e audio prestazionalmente elevato.

Le cuffie BlackShark V2 Pro 2023 hanno padiglioni dal diametro di 62 mm x 42 mm con rivestimento interno in memory foam: il comfort è assicurato anche dall’impiego di tessuto traspirante e dal fatto che viene garantito un ottimo isolamento passivo dai rumori ambientali. Al loro interno operano driver TriForce Titanium (appunto in titanio). Questi driver che hanno la medesima dimensione, 50 mm, delle passate cuffie Barracuda e Barracuda Pro, sono ideali nell’assicurare una risposta in frequenza di da 12 hz a 28 khz, con 32 Ω di impedenza e una sensibilità, tramite stimolatori di testa e torso, pari a 100 dbspl / mw a 1 khz.

Il costruttore ha previsto il supporto all’audio Surround 7.1 e a quello spaziale thx. Ci sono anche i profili audio FPS Pro-Tuned: l’utente, senza il bisogno di software aggiuntivi, può personalizzarli e salvarli per richiamarli all’occorrenza. Il microfono a banda super larga è un Razer HyperClear Super Wideband scollegabile, con 100 hz – 10 khz di risposta in frequenza e sensibilità a 1 khz di 42 ± 3 dbv / pa, 1 khz che, supportando una banda di frequenze più ampia, riconosce maggiori dettagli, catturando la voce a un livello HD (alta definizione).

Il collegamento delle cuffie BlackShark V2 Pro può avvenire tramite il Bluetooth 5.2 ma via SmartSwitch, magari quando si gioca con la PlayStation, si può passare al Wi-Fi a 2,4 GHz mediante un dongle USB che assicura più stabilità, minore latenza e un suono del tutto in sincronia col gioco. La durata della batteria è di massimo 70 ore ma, via microUSB Type-C, procedendo con una ricarica di 15 minuti si ottengono 6 ore di utilizzo.

Secondo quanto reso noto da Razer, le cuffie BlackShark V2 Pro sono in vendita sia presso lo store ufficiale del brand, Razer.com, che tramite alcuni rivenditori ufficiali, tra cui Amazon: il prezzo è di 229,99 euro.