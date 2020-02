H96 mini H6: disponibile il set-top-box per smartizzare la TV con Android Pie

Normalmente utilizzati per smartizzare vecchie TV prive di connettività e sistema operativo, i set-top-box attuali scontano il difetto di essere spesso fermi a versioni ultra obsolete di Android: il recente H96 mini H6, però, punta ad offrire un valido supporto da parte del robottino verde, grazie all’implementazione dell’ancor valido Android Pie.

Di forma pressocché quadrata (10 x 10 x 1.8 cm), l’H96 mini H6 custodisce un processore quadcore Allwinner H6 con architettura a 64 bit e core ARM Cortex-A53 che, in tandem con la performante scheda grafica Mali T720, riesce a decodificare e riprodurre flussi video anche in 6K, ma a 30 fps, alzando i framerate per secondo a 60 nel caso ci si accontenti della già ragguardevole risoluzione 4K.

Alimentato a 5V/2A, il set-top-box H96 mini H6 cura il multi-tasking attraverso la dotazione di 4 GB di RAM (DDR3), mentre nessun problema di archiviazione dovrebbe esservi grazie ai 128 GB, per giunta ampliabili via microSD, di storage (eMMC). Lato connettività, per quel che concerne l’ambito senza fili, risultano di ruolo il Bluetooth 4.0 ed il Wi-Fi ac dual band ma, volendo, è possibile disporre dell’uscita RJ45 a 10/100M per una più stabile connessione cablata.

Ancora in ambito porte, lungo il perimetro dello chassis sono collocate una HDMI 2.0 (con HDR, supporto all’antipirateria HDCP, e gestione dello standard CEC per controllare il tutto mediante lo stesso telecomando della TV o viceversa) per la connessione alla TV, e due USB (di cui una 2.0 per innestare il dongle con cui utilizzare, a 2.5 GHz, una coppia di tastiera e mouse senza fili o un controller da gaming, e una 3.0 per un rapido trasferimento dati da chiavetta o hard disk esterno.

Come detto con Android Pie (e conseguente beneficio del Play Store) a coordinarne le specifiche hardware, il box smart H96 mini H6 è attualmente in vendita su Bangood, con uno sconto del 27% sul prezzo abituale (53.99 dollari), listato a 39.38 dollari (pressappoco 35 euro).