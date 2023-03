GravaStar presenta lo speaker lampada Supernova e il robot caricatore Alpha65

Ascolta questo articolo

Il mondo degli speaker Bluetooth è sempre stato un po’ classicheggiante, con prodotti dalle forme piuttosto classiche. Ciò sino a quanto è arrivato il marchio GravaStar (qui i precedenti prodotti) che, nelle scorse ore, ci ha riprovato con l’ennesimo speaker originale, accompagnato da un prodotto che segna la sua fuoriuscita dal recinto protetto dei prodotti audio, per abbracciare quello degli accessori, sempre hi-tech.

GravaStar Supernova (179,99 dollari), questo il nome dello speaker, è concepito, secondo il claim aziendale, per illuminare un percorso in avanti mentre si porta la colonna sonora verso qualsiasi avventura. Nello specifico, ciò avviene mediante una struttura in lega di zinco con un sistema di illuminazione tubolare al centro. Il tutto sembra quasi una lampada a petrolio di tipo steampunk (nei colori bianco o nero), se non fosse per l’appoggio tramite le classiche zampette a ragno tipiche del brand.

Acusticamente, questo speaker Bluetooth ingloba un tweeter da 0.5 pollici ad alta frequenza e un altoparlante full-range da 3 pollici: ciò gli permette di avere un sound da 90 decibel con una potenza in uscita pari a 25 watt.

Sempre con la missione di dare un po’ di brio a prodotti che “sono tradizionalmente ‘noiosi’ e trasformarli in nostalgici oggetti da collezione che incorporano anche le ultime tecnologie disponibili“, arriva in tenuta bianca poi il caricatore Alpha65 (59,95 dollari) con lo chassis, ignifugo, che ricorda un robot mecha. Quest’ultimo ha zampe che lo possono tenere eretto quando non collegato, e seduto quando collegato a una barra di alimentazione o a una presa a muro.

Può erogare, grazie alla tecnologia GaN, sino a 65w di potenza attraverso una USB Type-A e due USB Type–C, che dispongono di vari accorgimenti di sicurezza, come il rilevamento intelligente dell’energia necessaria, la protezione da cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura e sovracorrente. Al momento non sono noti i progetti di distribuzione sul mercato italiano.

Per l’occasione, il brand ha varato, mediante apposito link (gravastar.com/products/supernova-bluetooth-speaker?variant=43673071780085&utm_source=), la promozione che permette di acquistare un prodotto col 15% di sconto, avendone un altro gratis. La spedizione è gratuita sopra i 70 dollari di spesa.