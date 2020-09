GoPro9 Black: ufficiale la nuova action camera di riferimento per gli avventurieri

A quasi un anno di distanza dal varo del modello Hero8 Black, l’americana GoPro, leader e ideatrice del settore delle action camera, ha presentato quello che, in veste di GoPro Hero9 Black, ne è il degno successore, con tangibili miglioramenti in diverse aree critiche, ma anche nella complessiva esperienza d’uso.

GoPro Hero9 Black monta una batteria più grande, che ora arriva a 1.720 mAh (+500 mAh), in modo da garantire un’autonomia maggiorata del 30%: il display posteriore, con touch zoom, ora è da 2.27 pollici mentre, sul davanti, il display secondario (1.4 pollici), da monocromatico per visualizzare le info di stato (su registrazioni e scatti), ora guadagna anche l’anteprima, utile quando si realizza un selfie o un videoblog, essendo diventato a colori. In ragione delle dimensioni maggiorate, non tutti i precedenti moduli d’espansione (es. l’estensione Media Mod) risultano compatibili, sebbene le alette retrattili consentano ancora l’iconico aggancio ai tradizionali accessori compatibili.

Disponibile con microfoni utili a eseguire la riduzione dei rumori ambientali (es. fruscio del vento), ma anche per recepire 14 comandi vocali (in 11 lingue differenti), la GoPro 9Black si avvale ora di un sensore da 23.6 megapixel, al quale si deve la capacità di scattare foto, anche in formato RAW, da 20 mpx, e di girare video in 5K@30fps (per spingersi a 120fps si dovrà calare al 2,7K, mentre il FullHD permette 240fps), magari da cui estrarre il fotogramma di un istante ritenuto particolarmente significativo.

Tra le modalità avanzate della nuova GoPro 9Black risultano in auge l’allineamento automatico all’orizzonte (sino a 45°) e, ancora in tema di stabilizzazione, il sistema HyperSmooth 3.0: non mancano gli slo-mo, il TimeWarp 3.0 (filmati accelerati rallentati a velocità normale, sulla quale si registra un audio), le modalità HindSight (15/30 secondi ripresi prima di premere il pulsante di scatto) e LiveBurst (1.5 secondi prima e dopo che si scatti una foto), l’acquisizione programmata (es. per cogliere l’alba), con annessa durata della stessa (per terminare appena dopo). Non manca lo streaming live a 1080p, risoluzione consentita anche nella modalità webcam, una volta connessa via Type-C a un computer.

Grazie alla possibilità di ricorrere nuovamente agli obiettivi intercambiabili, montando il Max Lens Mod, apportatore d’una nuova lente, la GoPro9 Black acquisisce un campo visuale ultragrandangolare (Ultra Wide-Angle Max SuperView), quasi da GoPro Max, ed una stabilizzazione ancor migliore (Max HyperSmooth).

Venduta con una custodia rigida da viaggio, al posto della precedente versione in plastica, la action camera GoPro9 Black è prezzata a 479.99 euro, con gli abbonati al servizio GoPro che avranno (oltre allo sconto del 50% su tutti i prodotti in vendita nello store ufficiale, e il cloud backup illimitato per le loro realizzazioni) il privilegio di pagarla solo 379.98 euro.