GoPro presenta la action camera Hero 10 Black a elevato framerate

Dopo le pesanti anticipazioni dei giorni scorsi, col sito WinFuture che, per qualche minuto, forse erroneamente, ne ha condiviso quasi totalmente la scheda tecnica, la action camera Hero 10 Black di GoPro, marchio della californiana Woodman Labs, è stata alfine presentata, con annesso listino per l’Europa (529 euro, o 429 abbonandosi al cloud GoPro al prezzo di 49.90 euro annui).

Dimensionalmente ed esteticamente, la GoPro Hero 10 Black (55 x 71 x 33,6 mm per 153 grammi), compatibile col la mod GoPro, non cambia molto rispetto al modello precedente, con una delle maggiori differenze rappresentata dal logo dell’azienda, posto anche davanti, in un vivace blu: lo chassis in metallo, con un rivestimento gommato anti-urto di color nero, è impermeabile sino a 10 metri (10 ATM) con l’uso subacqueo che è garantito anche da un rivestimento idrorepellente per il più resistente e immune ai riflessi di luce copri-obiettivo, finalizzato a bonificare scatti e riprese da eventuali distorsioni e artefatti visivi.

Sul frontale, sono presenti un display LCD da 1.4 pollici, beneficiato da un incrementato framerate (da 20 a 30 Hz), e un sensore fotografico da 23.6 megapixel capace, grazie al nuovo processore GP2 (del doppio più potente del GP1 restato in servizio per tre anni), di effettuare anche scatti migliorati via SuperPhoto + HDR, di garantire elevati frame rate nelle riprese (con formati RAW, HEVC, AVC), da cui è possibile estrarre fotogrammi da 15.8 megapixel, come i 120 fps in favore del 4K, e i 60fps in favore del 5.3K, senza dimenticare le trasmissioni in diretta (via Wi-Fi) a 1080p e lo slow motion a 240fps (sia a 1080p che a 2,7K). Sempre nell’ambito dei video, è importante la sezione audio curata con un audio stereo + RAW e con 3 microfoni capaci di operare anche la riduzione del rumore del vento.

Accreditata di una stabilizzazione a livello di gimbal (grazie all’HyperSmooth 4.0), con una compensazione delle oscillazioni laterali di 45° (allineamento dell’orizzonte), utile in alcuni particolari contesti di ripresa (es. il beccheggio quando si è in baca), la GoPro Hero 10 Black, provvista anche di GPS e abilitata al Bluetooth, realizza foto singole, foto in serie a 25 fps, e live burst (45 foto scattate in 1.5 secondi prima della pressione del tasto di scatto, altre 45 negli 1.5 secondi dopo, per scegliere lo scatto migliore tra 90 o realizzare una clip da 3s@30fps): quanto ottenuto viene stoccato in microSD di classe UHS-3 o con video speed V30, con una notevole autonomia (un’ora e venti di girato in 4K@60fps) assicurata dalla batteria removibile agli ioni di litio, da 1.720 mAh, caricabile rapidamente via microUSB Type-C.

Lato software, infine, è possibile configurare la Hero 10 Black come webcam e controllarla via 13 comandi vocali impartiti secondo 6 accenti e 11 lingue. L’applicazione Quick ora permette di trasferire i dati allo smartphone previo collegamento di un cavo USB Type-C (con adattatore Lightning verso gli iPhone). Ciò, naturalmente, nel caso non si opti, a configurazione ultimata, per il trasferimento dei dati sul cloud proprietario: in questo caso, basterà metterla in carica perché la GoPro Hero 10 Black sposti automaticamente i dati via Wi-Fi.