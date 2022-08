GOLE1 Pro 2022: ufficiale il miniPC con schermo integrato di Higole

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, l’emergente brand cinese Higole Technology ha annunciato il nuovo mini-computer GOLE1 Pro 2022, in crowdfunding su Indiegogo a partire dalla cifra di 199 dollari.

Con un design in linea di continuità col modello del 2016, il nuovo miniPC GOLE1 Pro 2022 si conferma tascabile (non di meno ha anche una batteria integrata), e alquanto originale: sul tettuccio ha un display da 5.5 pollici sensibile al tocco mentre, lungo il perimetro, vi son davvero tante porte in quota interfacce di I/O. Nello specifico, il prodotto in oggetto ha un poker di USB 3.0 Tipe-A, una USB Type-C, due HDMI 2.0, un jack audio da 3.5 mm, un lettore di schedine microSD con supporto a massimo 256 GB di capienza, e una RJ45 per il Gigabit Ethernet.

Rispetto al processore Intel Atom x5-Z8300 del modello datato 2016, in questo caso viene fatto un passo avanti, grazie ai processori della famiglia Gemini Lake o Gemini Lake Refresh di Intel, rappresentati dal dual core Celeron N4000 (da 6 watt di TDP) originario del 2017, o dal quadcore Celeron J4125 (da 10 watt di TDP) originario del 2019, ideali nel consentire un sistema di dissipazione passivo senza ventola che, però, sono stati innestati in un periodo in cui ormai girano tranquillamente i migliorati chip Jasper Lake.

Secondo la scheda tecnica pubblicata dal costruttore, optando per per il processore N4000 si ottiene il supporto alle connettività Wi-Fi ac/5 e Bluetooth 5.0 mentre, virando sul più prestante J4125, si ottiene la possibilità di sfruttare tanto il Wi-Fi ax/6 quanto il Bluetooth 5.2: la scheda grafica, integrata, è sempre una Intel UHD 600 da 12 core di esecuzione anche, se, ovviamente, migliore nel chip J (250 MHz base/750 MHz burst vs 200 MHz base / 650 MHz burst).

La dotazione mnemonica del miniPC GOLE1 Pro 2022 contempla una RAM da 8 GB (LPDDR4X) e uno storage SSD da 128 GB, più che sufficiente a ospitare i documenti dell’utente e il sistema operativo, qui scelto nelle vesti di Windows 11 Pro. In tema distributivo, le prime 100 unità del modello col Celeron N4000 costeranno 199 dollari poi alzati a 219, mentre la variante col Celeron J4125 costerà 229 dollari poi portati a 249: le spedizioni, a oggi, risultano fissate per il prossimo mese di Settembre.