Gionee presenta un nuovo trio di smartwatch per il benessere e il fitness

A diversi mesi di distanza dalla sua ultima comparsata hardware, il brand cinese Gionee torna a battere un colpo, questa volta in ottica wearable, attraverso la presentazione, in India, grazie al licenziatario JIPL, di un trittico di nuovi smartwatch che, volti a motivare le persone verso uno stile di vita salubre, sono consigliati a quanti coltivano il desiderio di tenersi fisicamente attivi, in quanto dotati del concierge “G Buddy” che fornisce un feedback in tempo reale sul proprio stato di forma.

GSW3-Senorita (prezzato a 3.499 rupie, circa 41 euro) è un modello consigliato per il target delle donne di classe, con diverse watchface intercambiabili pronte per essere abbinate al proprio outfit: integra varie funzionalità per il fitness, come il contacalorie, il contapassi, il cardiofrequenzimetro, e per il benessere, come il reminder per bere acqua, un sistema di monitoraggio del sonno, un tool per tenere traccia del ciclo mensile.

Capace di interagire con lo smartphone per le notifiche, e provvisto anche di una feature preinstallata per la gestione degli allarmi, per farsi trovare pronte nella frenesia del tran-tran quotidiano, il GSW3-Senorita garantisce 3 giorni di autonomia.

Il modello battezzato GSW4 (4.599 rupie, o 53 euro) è equipaggiato con un display “always on” mentre, sul dorso, monta un cardiofrequenzimetro per tracciare la frequenza cardiaca in modo continuativo: a disposizione del fitness, offre anche il contacalorie, il contapassi, il monitoraggio del sonno, un sistema di localizzazione, e due altri sensori, tra cui uno per la gravità ed uno geomagnetico (in questo caso utile a implementare la funzione della bussola). L’autonomia, nel Gionee GSW4 è affidata a una batteria da 350 mAh, accreditata di assicurare 20 giorni in stand-by, tradotti in più concreti 12 giorni di attività.

Sempre all’interno della linea “Life”, arriva anche il nuovo smartwatch GSW5 (2.499 rupie, pressappoco 29 euro). Quest’ultimo, sul touchscreen IPS, visualizza il tracking in tempo reale della frequenza cardiaca, e l’ammontare delle calorie bruciate, ma non solo: il wearable è in grado di rilevare automaticamente le attività sportive (anche multisport), mettendo in campo – via batteria da 160 mAh – 15 giorni di stand-by o 5 di attività sostanziale.