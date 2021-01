Gigabyte: dal CES 2021 con gli aggiornati notebook Aorus e Aero

Il CES 2021 si è rivelato essere molto importante anche per la componentistica, con diversi annunci da parte di Intel e di Nvidia che, nel caso specifico, ha colto l’occasione per presentare le nuove GPU mobile GeForce RTX serie 30: proprio queste ultime si sono rivelate essere le protagoniste del nuovo comunicato della taiwanese Gygabite Technology che ne ha adottato alcuni modelli negli aggiornati laptop delle gamme Aorus e Aero.

Nell’ambito della linea Aorus, il modello Aorus 17 è un imponente (4‎05 x 276 x 26 mm, per 2.7 kg) laptop da gaming con display IPS da 17.3 pollici, risoluto in FullHD a 300 Hz di refresh rate: ad animarlo, sotto la tastiera meccanica, è previsto un processore Intel di 10a generazione, l’i7-10870H, abbinato a una scheda grafica Nvidia GeForce a scelta tra la RTX 3070 mobile e la RTX 3080, con ambedue le unità di elaborazione in grado di sfruttare 64 GB di RAM (DDR4) e la coppia di slot per gli SSD M.2 (con interfaccia PCIe), senza timore di scaldare troppo, stante la dissipazione termica del sistema WindForce Infinity e le 7 ore di autonomia erogate dalla corposa batteria ammontante a 99 Whr. Sempre degni di menzione risultano essere le connettività, cablata a 2,5G, o wireless Wi-Fi 6, e le porte, tra cui anche USB 3.2 e Thunderbolt 3.

Un gradino sotto, ma con maggiore portabilità, nonostante molte delle specifiche siano mutuate dal modello appena visto, si trovano gli Aorus 15G e 15P, accomunati dal display IPS da 15.6 pollici, FulllHD, con refresh rate a 240 Hz: il primo modello monta una GPU GeForce RTX 3070 o 3080, mentre il secondo opta per la RTX 3060 in alternativa alla RTX 3070: in ambedue i modelli da 15”, la batteria è da 99 Whr.

Passando agli Aero, adatti anche ai creativi, nel modello da 17.3 pollici è possibile scegliere tra un modello con display IPS FullHD da 300 Hz calibrato X-Rite Pantone e un 4K IPS, sempre con la certificazione X-Rite di Pantone, col 100% di copertura sulla scala colore Adobe RGB, secondo lo standard DiplayHDR 400. Scende in campo, in questo modello, che trae l’energia dai 99 Whr di batteria e desume dagli Aorus le opzioni connettive e mnemoniche, il processore i9-10980HK affiancato da una scheda grafica GeForce RTX 3080 di Nvidia, in alternativa – nella configurazione più economica – al processore i7-10870H con grafica dedicata GeForce RTX 3070.

Chiude la rassegna, sempre tra i notebook MSI Aero, il modello da 15.6 pollici: nella variante premium, viene usato un display Samsung, con un vero OLED 4K (DisplayHDR 400 True Black) molto ricco cromaticamente (100% sulla scala DCI-P3), prevedendo ai timoni di comando un processore i9-10980HK coadiuvato dalla GPU RTX 3080, in alternativa a un i7-10870H affiancato da una GeForce RTX 3070. Proprio la configurazione più basilare dell’Aero 15 OLED è la sola a sprintare l’Aero 15 normale, che prevede un 15.6 pollici IPS FullHD da 144 Hz ancora beneficiato dalla certificazione X-Rite Pantone. Le restanti specifiche del 15 pollici recano memorie RAM fino a 64 GB, storage SSD via due slot M.2, porte Thunderbolt 3, e connettività Wi-Fi 6 ed RJ45 Ethernet da 2.5G.