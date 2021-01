Intel annuncia la nuova Core i9-11900k, miglior CPU da gaming

L’evento del CES 2021, conosciuto come uno dei più grandi eventi riguardante la presentazione delle nuove tecnologie digitali, ha portato grandi novità pronte a stupire tutti gli utenti. L’evento in svolgimento dal 11 al 14 gennaio, ha visto protagonisti alcune delle più famose aziende tecnologiche conosciute nel mondo, come LG e Intel.

Durante lo svolgimento dell’evento in modalità virtuale, Intel ha dato un piccolo assaggio delle prestazioni dei Rocket Lake-S, i nuovissimi processori di undicesima generazione. Il loro lancio sul mercato si preannuncia verso la fine del primo trimestre 2021.

Intel si è presentata molto fiduciosa per quanto riguarda i nuovi processori, specificando che la società si è concentrata principalmente sul nuovo top di gamma, ovvero il Core i9-11900K, categorizzandolo come la miglior CPU per il gaming.

Prodotta ancora a 11nm, la gamma Rocket Lake sfrutterà la nuova architettura Cypress Cove, garantendo un incremento del 19% dell’IPC e eguagliando i risultati ottenuti da AMD tramite l’architettura Zen 3 presente nei processori dei Ryzen 5000. Il nuovo Core i9-11900K sarà dotato di 8 core/16 thread, garantendo il raggiungimento di una frequenza pari a 5,3GHz.

Il processore sarà dotato di una GPU integrata basata sulla nuova architettura Xe che migliorerà le prestazioni del 50% rispetto alle generazioni precedenti. Troviamo novità anche per quanto riguardano le memorie, le quali passano dalla DDR4-2933 alle DDR4-3200, garantendo la stessa velocità dei nuovi AMD Ryzen 5000. Per quanto riguarda lo storage, possiamo trovare un supporto a 20 linee PCIe4.0.

Per quanto riguarda le prestazioni, i nuovi processori superano gli AMD Ryzen 9 5900X. Tuttavia la distanza di superamento non è poi così tanto ampia, dato che i processori Intel superano quelli della AMD del 4% in ambito generale. Per quanto riguarda un ambito più specifico, è stato possibile constatare un aumento delle prestazioni del 2% per quanto riguarda i giochi come Assassin’s Creed Valhalla, e un aumento del 8% su Total War: Three Kingdoms.