Gift box firmata Tronsmart dal valore di 500 dollari: il contenuto della confezione e relativa scheda tecnica

Come già anticipato precedentemente, Tronsmart in occasione degli 8 anni dalla nascita del brand ha ideato una ruota della fortuna che mette in palio vari premi tra cui una gift box del valore di 500 dollari che include una serie di accessori hi-tech, ma non solo.

Infatti, il contenuto della confezione include: uno speaker bluetooth, un paio di earbuds, anch’essi bluetooth, con i relativi cavi di ricarica e cavi audio, e i rispettivi manuali di istruzioni. Poi, sul lato inferiore della gift box c’è un cassetto in cartone che, una volta aperto, mostra un’agenda in similpelle ed una penna con inchiostro gel, entrambi firmati Tronsmart. Questi ultimi due, in particolare, non sono in vendita, ma sono un’esclusiva per quest’evento. Infatti, di gift box ne sono state messe in palio solo 30.

Gift box Tronsmart: le schede tecniche dei prodotti all’interno

Sull’agenda e sulla penna non c’è molto da dire. L’agenda include all’interno una serie di fotografie dei vari prodotti realizzati fino ad ora dal brand, alternate a pagine su cui è possibile scrivere i propri appunti o i propri impegni. Il reparto degli accessori hi-tech, come già anticipato, include uno speaker e un paio di auricolari.

Partendo dallo speaker, il modello si chiama Element T2 Plus, del valore di circa 40 euro. Si tratta di un altoparlante da 20 Watt con tecnologia bluetooth 5.0. Lo speaker presenta anche un microfono incorporato per le telefonate. Con la funzione TWS, inoltre, è possibile collegare, sempre tramite bluetooth, due speaker dello stesso modello per sfruttare ogni altoparlante come se fosse un singolo canale left o right.

La qualità audio è buona: l’audio non distorce anche con il volume al massimo e anche l’equilibrio con le frequenze tra bassi, medi ed alti è buona. Con la funzione TWS, poi, si sfruttano due altoparlanti, quindi si parla di 40 Watt di potenza in totale. Per quanto riguarda invece la batteria, ne ha una incorporata da 3.600 mAh che consente un’autonomia anche prossima alle 24 ore con il 50% del volume.

Per quanto riguarda gli earbuds, invece, sono gli Onyx Ace, auricolari che al momento costano circa 37 euro. Anch’essi sfruttano un chip Qualcomm e tecnologia bluetooth 5.0. Gli auricolari sono impermeabili agli schizzi d’acqua, sudore incluso, grazie alla certificazione IPX5. La custodia funge da caricabatterie e consente di ricaricare 4 volte il singolo paio per coprire anche in questo caso un’autonomia di 24 ore, o superiore.

Dunque, la confezione include contenuti piuttosto interessanti. Il termine ultimo per partecipare all’estrazione per tentare di vincere la gift box è il 30 giugno.