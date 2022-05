GemiBook Pro 14 2022: ufficiale il nuovo notebook low cost di Chuwi

Ascolta questo articolo

Uno dei marchi più noti in fatto di portatili low cost, sovente preso in considerazione quando vi è la necessità di dotarsi di un laptop a basso budget, è rappresentato dall’azienda cinese Chuwi che, dopo essersi cimentata col CoreBook X di terza generazione, ha svelato il nuovo portatile GemiBook Pro 14 2022, già disponibile all’acquisto sia presso gli importatori asiatici (333 euro su Bangood) che direttamente su Amazon (299 euro).

Il nuovo laptop ha un telaio in metallo, molto sottile e leggero (‎36.1 x 32 x 6.9 cm, per 1.5 Kg), in modo da assicurare una certa solidità senza andare a detrimento della trasportabilità necessaria in un sempre più frequente contesto di produttività ibrida e mobile. Spalancato, il GemiBook Pro 14 2022 esibisce, tra cornici contenute su 3 lati, uno scherno LCD IPS da 14 pollici (vs i 13 del modello precedente), risoluto in 2K, quindi a 2160 x 1440 pixel, secondo un formato a 3:2 che lo rende molto adatto nell’affiancare più finestre una accanto all’altra, per un agevole multi-tasking.

Dotato di una webcam integrata, il notebook GemiBook Pro 14 2022 migliora non solo l’area visiva ma – rispetto al predecessore – anche la capacità elaborativa. Sotto la tastiera, retroilluminata, Chuwi ha messo al lavoro il processore quadcore (1.1 GHz) Intel Celeron N510 (con annessa scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600), della famiglia Jasper Lake, più performante ed efficiente energeticamente (6 vs 10 Watt di TDP) del SoC Celeron J4125 della famiglia Gemini Lake montato sull’iterazione del 2021.

La RAM, LPDDR4x, arriva a 8 GB, mentre lo storage, SSD (espandibile di 1 TB via slot SSD M.2), si ferma a 256 GB, con il lettore di schedine microSD che permette di aggiungere un massimo di altri 128 GB.

La batteria del GemiBook Pro 14 2022 è da 38 Wh, che assicura – secondo l’uso – dalle 3 alle 8 ore di autonomia, con la ricarica rapida assicurata (Power Delivery 2.0) dalla USB Type-C full functional presente ai lati del corpo macchina, assieme ad altre porte, tra cui una USB 3.0 Type-A, un jack da 3.5 mm pe le cuffie, e l’ingresso per l’alimentazione. Tra le specifiche di completamento del terminale, non mancano il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1, e il sistema operativo, in veste di Windows 10 Home.