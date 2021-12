Geekom Mini IT8: ufficiale il computer compatto con Windows 11 preinstallato

Geekom, brand taiwanese specializzato in computer compatti, ha annunciato l’arrivo sul mercato del suo ultimo miniPC che, sotto il nome di Mini IT8, risulta adatto per le attività professionali e di intrattenimento di base, senza la preoccupazione dell’aggiornamento al nuovo sistema operativo Microsoft, avendo Windows 11 preinstallato.

Geekom Mini IT8 ha un telaio in alluminio che, per dimensioni (117 x 112 x 45.6 mm, 1 kg), può essere facilmente tenuto in mano: in genere occupa poco spazio quando poggiato su una scrivania sui suoi piedini antiscivolo ma, volendo, usando la staffa e l’attacco VESA in dotazione, lo si può nascondere dietro un display, trasformando quest’ultimo in un dispositivo all-in-one. Frontalmente, oltre al pulsante d’accensione, vi è il jack da 3.5 mm, e due porte USB, tra cui una Type-C e una Type-A. A destra si trova l’ingresso per il cavo antifurto, a sinistra lo slot per le schede di memoria SD.

Dietro, ove nel Geekom Mini IT8 spiccano le feritoie per l’aerazione (connesse con una ventola silenziosa), quanto a interfacce di input-output, si rinvengono una mini Display Port, l’ingresso per l’alimentazione a 18 V, una RJ45 per il Gigabit (1000 Mbps) Ethernet, una HDMI 2.0, due porte USB3.2 Type-A e una USB Type-C con Display Port, all’insegna della possibilità di collegare in contemporanea quattro monitor in risoluzione 4K.

A motorizzare il Geekom Mini IT8 concorre il processore quadcore (da 2.3 a 3.8 GHz) a otto threads della famiglia Coffee Lake i5-8259U, realizzato da Intel con litografia a 14 nanometri, poco energivoro (28 W di TDP), abbinato a una GPU integrata Intel Plus 655 da massimo 1.05 GHz di frequenza operativa.

La RAM DDR4 da 2400 MHz, dual channel, è prevista nei tagli da 8 a 16 GB, ma può essere portata a un massimo di 32 GB mentre lo storage SSD M.2 2280 con interfaccia SATA, da 256 a 512 GB, può essere ampliato sino a 1 TB e conta su uno slot libero da 2.5” per un aggiuntivo hard disk meccanico (128 GB/1TB). Chiudono il quadro tecnico del terminale, offerto sullo store ufficiale a partire da 379 dollari (335 euro) per l’allestimento da 8+256 GB, le connettività senza fili, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1.