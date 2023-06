Geeknucd Intel NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon: un mini PC da gioco con prestazioni da urlo

Se siete alla ricerca di un mini PC da gioco potente, compatto e versatile, potreste essere interessati al nuovo Geeknucd Intel NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon, un prodotto che combina l’ultima generazione di processori Intel Core con una scheda grafica dedicata Intel ARC. Il Geeknucd Intel NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon è il successore del Phantom Canyon, un mini PC che aveva già conquistato molti giocatori grazie alla presenza di una scheda grafica NVIDIA RTX 2060.

Il nuovo modello, però, alza ulteriormente il livello delle prestazioni, grazie all’adozione di un chipset Intel Core i7-12700H, basato sul nuovo processo produttivo Intel 7 e sull’architettura ibrida Alder Lake. Si tratta di una CPU con 14 core e 20 thread, divisi in 6 core P e 8 core E, che possono raggiungere una frequenza massima di 4,7 GHz e che dispongono di una cache di 36 MB. I due tipi di core sono in grado di allocare le risorse in modo intelligente in base al tipo di carico di lavoro, offrendo il massimo delle prestazioni sia in single-thread che in multi-thread.

A fare da supporto al processore c’è una scheda grafica dedicata Intel ARC A770M, la nuova proposta di Intel per il mercato consumer di fascia alta. Si tratta di una GPU basata sull’architettura Intel Xe HPG, che offre alte prestazioni, efficienza e scalabilità. La scheda grafica ha 16 GB di memoria video GDDR6 e supporta la tecnologia di oversampling Intel XeSS, basata sull’intelligenza artificiale e sull’accelerazione hardware. Questa tecnologia permette di ottenere immagini ad altissima risoluzione, mantenendo allo stesso tempo un’alta fluidità dei frame rate. Inoltre, la scheda grafica supporta anche il ray tracing, grazie alla presenza di hardware dedicato.

Il Geeknucd Intel NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon offre anche una grande flessibilità in termini di memoria e storage. Il mini PC può essere configurato con fino a 64 GB di RAM DDR4 e fino a 2 TB di SSD NVMe PCIe M.2. Inoltre, dispone anche di due slot SATA e una porta USB 2.0 per collegare ulteriori unità da 2,5 o 3,5 pollici.

Per quanto riguarda la connettività, il mini PC ha due porte Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, due porte USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta USB Gen2x2 Type-C, una porta HDMI 2.1 compatibile con risoluzioni fino a 4K60, una porta Ethernet da 2,5 Gb/s e un modulo Wi-Fi 6 AX1690i con Bluetooth 5.2. Il mini PC supporta fino a quattro display contemporaneamente. Il Geeknucd Intel NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon ha un design elegante e compatto, con dimensioni di 337 x 129 x 317 mm. All’interno c’è un alimentatore modulare da 750 W con certificazione 80+ Gold. Il mini PC è dotato anche di un sistema di raffreddamento a liquido per garantire temperature ottimali anche sotto stress.

Il Geeknucd Intel NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon è disponibile sul sito ufficiale del produttore a partire da 1.869 dollari (circa 1.580 euro) per la configurazione base con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Si tratta di un prezzo competitivo per un mini PC da gioco con caratteristiche da top di gamma. Se siete interessati a questo prodotto, potete approfittare della promozione estiva che offre uno sconto del 30% sul prezzo originale.