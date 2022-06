Gaze Note Plus: ufficiale il nuovo ebook reader con pennino, speaker e slot microSD

Ascolta questo articolo

Nel mondo degli e-reader, non c’è spazio solo per gli affermatissimi Kindle di Amazon e Kobo/Tolino di Rakuten: tra i tanti piccoli brand emergenti, è presente anche la taiwanese Hyread che, attiva da diversi anni, ha annunciato il nuovo e-reader Gaze Note Plus, disponibile all’acquisto sul proprio store ufficiale, al prezzo di 9.450 dollari taiwanesi (ad oggi, pari a circa 302 euro).

Il Gaze Note Plus ha un design classico, con i bordi in alto e in basso molto spessi, per una più comoda impugnatura, ma anche a tutela del dispositivo in caso di cadute: nel mezzo, appare un pannello da 7.8 pollici, con tecnologia E-INK Carta, risoluto a 1404 × 1872 pixel, con una densità di pixel per pollice pari a 300 PPI. Rispetto alla maggior parte dei prodotti dei competitor, sotto lo schermo è posto un livello con un digitalizzatore WACOM, che consente il riconoscimento di 4.096 livelli di pressione, in favore del pennino compreso in confezione, col quale magari si possono compilare dei documenti in PDF, sempre che non si vogliano prendere appunti sugli ebook, gestiti nei formati Epub, Mobi, PDF, Doc, RFT, Txt, HTML/HTM, FB2, DJVU/DJV.

Predisposto per la navigazione web, l’e-reader Gaze Note Plus beneficia della modalità “A2”, ideale nel leggere fumetti o consultare pagine web, datosi che riduce il fenomeno dello sfarfallio nell’aggiornamento delle pagine, incrementando la sensazione di fluidità della percezione visiva. Nel caso, invece, si abbia una predilezione per podcast o audiolibri, è possibile usare il Bluetooth 4.2 per connettere cuffie o auricolari, tenendo conto che è comunque presente un potente speaker mono. In ragione del microfono, è possibile anche dettare delle note o cimentarsi in comunicazioni audio.

Un non meglio precisato processore con quattro core e una velocità di clock di 1.8 GHz, affiancato da 3 GB di RAM, può far conto su 32 GB di storage, ampliabili di 512 GB massimi, grazie allo slot per microSD. Ancora in tema di specifiche hardware, nel Gaze Note Plus è presente una batteria da 3.200 mAh, caricabile in 2.5 ore, in modo da assicurare una lunga autonomia, passando per la microUSB Type-C, usabile anche per trasferire i propri file.

Questi ultimi possono essere anche scaricati online, non solo dallo store proprietario HyRead comprensivo di più di 100mila titoli, ma anche ad esempio da Amazon, visto che il sistema operativo Android 11 consente di scaricare tutte le app che si desidera.