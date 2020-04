Garmin Quatix 6: ufficiale il nuovo, elegante, sportwatch per la nautica

A distanza di ben 3 anni dal varo del predecessore, la statunitense Garmin, leader nel segmento della geolocalizzazione, torna a cimentarsi con gli smartwatch dedicati alla nautica, col nuovo Garmin Quatix 6, allestito nelle varianti standard e Titanium, in vendita prossimamente (2° trimestre del 2020) presso lo store ufficiale online così come nelle migliori gioiellerie, anche in Italia.

Dal punto di vista stilistico, ambedue i Garmin Quatix 6 sono accomunati da uno stile tra il minimalismo e lo steampunk, con viti a vista sulla lunetta che quasi rievoca l’oblò di una qualche imbarcazione: dei due modelli, il più leggero è il Quatix 6 standard (699 euro), che impiega uno chassis in polimero rinforzato, con il frontale protetto dal vetro Gorilla Glass DX, mentre il dorso e la lunetta sono realizzati in acciaio sottoposto a sabbiatura. Diversamente, il più massiccio Quatix 6 Titanium (999 euro) realizza gli stessi elementi in titanio, protegge il quadrante con un vetro zaffiro, e monta un cinturino (22 mm) di tipo metallico.

Stile a parte, la cassa impermeabile (sino a 10 atmosfere) da 47 mm dei Quatix 6 di Garmin esibisce in alto un display circolare da 1.3 pollici, risoluto in 260 x 260 pixel, ben leggibile all’aperto grazie al trattamento transflettivo e anti-riflesso: il fondello monta un cardiofrequenzimetro ed il sensore per rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Altri sensori, tra cui quello della temperatura, il giroscopio, l’accelerometro, l’altimetro barometrico, la bussola, il GPS (Galileo/Glonass) avallano le attività sportive (es. corsa, sci, golf, nuoto, canottaggio, escursioni), fornendo per esse vari parametri di feedback, comprensivi dei passi fatti, delle calorie bruciate, delle distanze percorse, di quanto manchi per raggiungere un dato obiettivo, delle zone di intensità focalizzate, e del tempo di recupero da sostenere: sempre in ottica salutistica, è presente anche il conteggio dei piani saliti, e il monitoraggio del sonno.

Connesso via Bluetooth con lo smartphone, ne gestisce le notifiche smart e la musica (anche in locale, ospitando 2.000 canzoni sui 32 GB di storage), pur potendo contare su diverse feature indipendenti direttamente dal polso, come le previsioni meteo, il cronometro, il timer, la sveglia, il calendario, e i pagamenti contactless (grazie allo standard Garmin Pay).

Ovviamente, trattandosi di uno sportwatch anche per la vita a bordo, il Quatix 6 di Garmin punta molto sulle funzionalità dedicate al mare, alla navigazione, ed al mondo delle regate. Innanzitutto, può dialogare in wireless con i chartplotter compatibili, veri e propri navigatori nautici, in modo da accedere “via polso” ai sensori della nave, da controllare e settare i waypoint sulla cartografia (BlueChart g3, migliorata con dati Navionics), attenzionare la direzione/temperatura/intensità del vento, gestire l’autopilota.

Interconnesso con un comunicatore satellitare inReach permette di essere localizzabili in ogni istante, con eventuali SOS veicolati tramite la rete satellitare Iridium. Dulcis in fundo, anche le già presenti feature di “SailAssist” sono state perfezionate ed oggi, incrociando il countdown sincronizzato con la barca Comitato e l’ideale Virtual Starting Line, si evitano le false partenze passando la boa dell’avvio al momento esatto. Il tutto per un’autonomia che si attesta sui 48 giorni in modalità risparmio energetico, che diventano 28 in modalità Expedition, 14 in modalità smartphone, e 36 ore col GPS.