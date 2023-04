Garmin Instict 2X Solar: ufficiale il rugged watch con super autonomia

Il noto brand della geolocalizzazione, Garmin, confermando le indiscrezioni degli scorsi giorni, ha presentato lo smartwatch Garmin Instict 2X Solar, evoluzione arricchita dei modelli (ormai datati) Garmin Instinct 2.

Garmin Instict 2X Solar ha uno chassis “muscoloso”, da 50x50x14,5 mm, resistente secondo lo standard MIL-STD-810 grazie all’impiego di un polimero fibro rinforzato, impermeabile sino a 10 metri di immersione. La parte alta non prevede uno schermo a colori, ma un pannello transflettivo monocromatico da 1,1″, con risoluzione a 176×176 pixel, ben leggibile all’aperto (antiriflesso) e risparmioso energeticamente (Memory-In-Pixel). Ciò fa da scudo all’hardware interno che, oltre a 64 MB di memoria, comprende le connettività Bluetooth e ANT (es. per le fasce cardio) e svariati sensori, tra qui l’altimetro barometrico, il giroscopio, la bussola, l’accelerometro, il termometro, il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate, il GPS multi-banda (per le zone dove c’è poco segnale) e il pulsossimetro per scoprire l’acclimatazione in quota.

Garmin Instict 2X Solar riceve le notifiche da smartphone, ha la companion app Connect IQ da cui scaricare app, quadranti, fare le personalizzazioni delle impostazioni, etc. Ovviamente non mancano i pagamenti, mediante Garmin Pay. Per le funzioni sportive, c’è il tracciamento delle attività, tra cui la nuova corsa e camminata a ostacoli Obstacle Race Course e la funzione Percorso Tracback (per tornare sui propri passi nel percorso seguito all’andata, potendo segnare un punto d’interesse intermedio), la misurazione della frequenza respiratoria, della saturazione dell’ossigeno del sangue, la misurazione della frequenza cardiaca, la rendicontazione di sonno, stress, idratazione, età fitness e body battery.

Ogni mattina si ricevono indicazioni meteorologiche e il Morning Report, un rapporto mattutina sulla notte trascorsa, ottenuto analizzando il sonno e la variabilità della frequenza cardiaca, oggetto pure della funzione HRV Status: sempre in ambito fitness, ci sono i profili sportivi pre-caricati, e il ricorso agli algoritmi Firstbeat Analytics per l’analisi dei tempi di recupero e dei carichi di allenamento. Ancora utile in ambito sportivo, ma a livello hardware si rivela essere infine la torcia multi LED con intensità e modalità strobo modulabili in base alle attività (es. per adattarsi all’andatura della corsa).

Come autonomia, Garmin Instict 2X Solar assicura 60 ore col GPS, che diventano 145 usando la ricarica a energia solare della lente Power Glass. In modalità solo smartwatch si arriva a 40 giorni grazie all’energia solare.

La versione Tactical ha una particolare retroilluminazione dello schermo visibile con i visori notturni, funzioni Jumpmaster per i paracadutisti, Kill Switch per cancellare al volo i dati personali se catturato, modalità Stealth per risultare invisibili bloccando la condivisione della posizione GPS e spegnendo le connettività, il supporto ai tiri a lungo raggio via calcolatore balistico, la dual position (posizione espressa in diverse coordinate) e la compatibilità con l’anemometro (es. per avere dati sulla pressione del vento).

Garmin Instinct 2X Solar standard, nei colori Graphite, Flame Red, Whitestone, Moss, costa 449,99 euro, mentre la versione Tactical Coyote Tan, Nero costa 499,99 euro.