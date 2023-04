Garmin Edge 540 e 840: ufficiali i ciclocomputer con più autonomia e precisione

Un gradino sotto il modello flagship Edge 1040, Garmin ha annunciato due nuovi mini computer per ciclisti, i modelli medio-gamma Edge 540 ed Edge 840 (con schermo touch), già disponibili all’acquisto.

I due ciclocomputer Garmin Edge 540 e 840 misurano 57,8 x 85,1 x 19,6 mm e hanno un peso di 84,8 grammi, che salgono a 88,9 per le versioni Solar con lente Power Glass per una maggiore autonomia. Lo chassis, impermeabile secondo lo standard IPX7, annovera uno schermo transflettivo da 2,6 pollici con risoluzione 246 x 322 pixel: l’interno ospita uno storage da 16 GB per il modello Edge 540 e da 32 GB per il modello Edge 840 che, ipso facto, arriva a stoccare 200 posizioni, 100 percorsi e un massimo di 200 ore di cronologia. Provvisti delle connettività Wi-Fi, Bluetooth, e ANT+ (es. per la fascia cardio che, in tandem con il rilevatore di potenza permette di supportare la funzione “Abilità ciclistica e requisiti del percorso” che, rilevato lo stato di forma dallo storico degli allenamenti lo raffronta con le esigenze richieste da un dato percorso).

Non manca il GPS multi-banda per le zone, come le foreste o le città con edifici alti, dove non v’è un buon segnale GPS. In ottica sicurezza, relativamente alla localizzazione, va annotata la funzione che, rilevato un incidente via sensore, invia ai contatti preselezionati sul Garmin Connect, un messaggio con la propria posizione. L’esigenza della sicurezza viene contemplata anche grazie alla compatibilità con le luci Varia (per bici, con dashcam e radar per i veicoli in avvicinamento) e con i dispositivi satellitari inReach.

Tra le funzionalità, impostate delle soglie, è possibile monitorare in tempo reale (Stamina) l’energia fisica residua, mentre, avvalendosi di un sensore di potenza, si può avere una panoramica sullo sforzo (Power Guide). Il tool di pianificazione delle salite, ClimbPro, permette di cercare anche prima di partire le salite, via companion app Garmin Connect e sullo schermo del ciclo computer. Rispetto al passato, quando era necessario un percorso precaricato, ora si hanno sempre a disposizione info come i metri di salita residui, la pendenza, etc.

Assieme alle metriche fornite dalle dinamiche di MTB e ciclismo, i ciclocomputer Edge 540 ed Edge 840 offrono la cartografia Garmin Cycle Map in cui le mappe precaricate sono arricchite dalla sentieristica mondiale MTB Trailforks, le la pronuncia dei nomi delle strade nel fornire le indicazioni sulle svolte. Garmin Edge 540 e 840 non Solar in modalità intensa offrono sino a 26 ore di autonomia mentre, in versione Solar, si va dalle 32 ore in modalità intensa alle 60 ore in modalità risparmio energetico (dove si guadagnano pressappoco 25 minuti ogni ora in mod. risparmio energetico).

Dulcis in fundo, il listino. Garmin Edge 540 costa 499,99 euro in versione Solar, e 399,99 euro in modalità standard. Garmin Edge 840 richiede costa 599,99 euro in versione Solar e 499,99 euro in versione standard.