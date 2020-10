Garmin Descent MK2i: ufficiale il nuovo sportwatch per gli amanti delle immersioni

Dopo aver attenzionato il mondo degli eSport, il celebre marchio statunitense della geolocalizzazione, Garmin, torna a occuparsi degli amanti del mare, e delle immersioni in particolare, con lo sportwatch Descent MK2i, non a caso etichettato come “un computer per immersioni con le sembianze di un orologio“.

Garmin Descent MK2i, prezzato sullo store ufficiale a 1.499 euro, ha un corpo in polimeri rinforzati con fibre, circolare, dimensionato in 52 mm di diametro, con una base in acciaio fissata alla lunetta, in titanio rivestito dal carbonio, tramite viti Torx Precision, in grado di resistere a elevate pressioni: i pulsanti laterali a tenuta stagna, per muoversi nell’interfaccia, sono realizzati in acciaio inossidabile, reso resistente alla corrosione dalla grana 240 applicata col processo di passivazione.

Il frontale utilizza, per una questione di maggior visibilità (e resistenza), un vetro zaffiro, a protezione del display da 1.4 pollici risoluto a 280 x 280 pixel, sul quale visualizzare anche, in tandem col trasmettitore wireless Descent T1 (quarto trimestre 2020, a 399.99 euro), autonomo per 110 ore d’immersione a 11 atmosfere, i dati (come timing) dell’aria residua nelle bombole, la pressione delle stesse, il consumo di gas, etc.

La presenza del multiposizionamento Multi-GNSS, che combina il GPS, il Galileo, e il Glonass, permette di recuperare presto il tracking satellitare, ricordando i punti di ingresso e di uscita dall’immersione, durante la quale, però, ci si orienterà grazie alla bussola a tre assi, ed alle mappe, precaricate che, relative a svariati siti d’immersione, consentiranno di godere al meglio di barriere coralline e relitti quando in modalità Multi-Gas (per le attività “tecniche”), ad elevate profondità, magari utilizzando anche l’algoritmo Bühlmann ZHL-16c, che permette di tener conto di diversi livelli di azoto nella miscela, e di un margine di sicurezza personale per la risalita e la decompressione. Non mancano, sempre a favore dei sub, la modalità Single-Gasper per le immersioni ricreative, il profilo Apnea con tanti dati utili tra cui i tempi di recupero in superficie, la modalità CCR nel caso si usi un apparato rebreather a circuito chiuso.

Capace di tracciare in automatico le attività d’immersione, via app Garmin Dive, con sospensione del tutto appena riemersi, lo smartwatch Garmin Descent MK2i risulta pienamente operativo anche “all’asciutto”: in superficie traccia diverse attività sportive (ciclismo, trekking, running, indoor training, etc), con i sensori interni (es. cardiofrequenzimetro e pulsossimetro per la saturazione dell’ossigeno nel sangue) che forniscono feedback sugli allenamenti, consigli sui tempi di recupero, e stime sullo stato di forma. L’NFC permette di avviare i pagamenti via circuito Garmin Pay, mentre il Bluetooth consente di gestire le notifiche da app e social, di ricevere gli avvisi per le chiamate in arrivo (rimanendo in contatto anche in assenza di copertura telefonica, in tandem con i dispositivi Garmin inReach per inviare gli SOS), e la memoria locale si occupa di stoccare 2.000 canzoni, aggiuntive alle playlist ascoltabili (su cuffie Bluetooth) da Deezer, Spotify, e Amazon Music.