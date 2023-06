Gadget Apple inviano spam ai soccorritori con chiamate ai festival musicali

Una settimana fa, i servizi di emergenza 911 nella contea di Coffey, nel Tennessee, sono stati inondati da un’ondata di false chiamate. Tuttavia, la ragione di ciò non sono state le azioni dannose degli hooligan telefonici, ma il sistema Apple Crash Detection, creato per chiamare automaticamente i soccorritori in caso di sinistro. Fatto sta che dal 14 al 18 giugno vi si è tenuto il festival musicale Bonnaroo, al quale hanno preso parte più di 80.000 persone.

Gli algoritmi di Apple chiaramente non erano pronti per danze sfrenate per esibizioni dal vivo e hanno iniziato a funzionare in massa nelle tasche o sui polsi degli utenti, superando di cinque volte il numero di chiamate di soccorso. In risposta, i soccorritori hanno inviato messaggi SMS chiedendo loro di disabilitare temporaneamente la funzione di rilevamento degli sinistri, che ha avuto un parziale successo: il numero di false chiamate è diminuito del 40-60%.

In precedenza, ricordiamo, una situazione simile si è verificata sulle montagne russe. Ma cos’è esattamente la funzione Apple Crash Detection e come funziona? Si tratta di una caratteristica introdotta con i modelli di iPhone 14 (base e plus, pro e pro max) e Apple Watch Series 8, che rileva i gravi sinistri stradali, come contatti frontali e laterali, tamponamenti e ribaltamenti. Quando viene rilevato un grave scontro stradale, l’iPhone o l’Apple Watch emette un allarme acustico e visualizza un avviso.

Se l’utente non riesce a rispondere, il dispositivo chiama automaticamente i servizi di emergenza dopo un ritardo di 20 secondi. La funzione è progettata per salvare vite umane in caso di sinistri gravi, ma sembra che abbia qualche problema a distinguere tra una frenata brusca e una caduta da una giostra o una danza energica.

Inoltre, la funzione è attivata di default sui dispositivi supportati, il che significa che molti utenti potrebbero non essere a conoscenza della sua esistenza o di come disattivarla.Per evitare ulteriori disagi ai soccorritori e agli utenti stessi, Apple dovrebbe forse migliorare gli algoritmi di rilevamento degli sinistri o rendere più facile la configurazione della funzione. Altrimenti, potremmo assistere a nuovi casi di spam involontario da parte dei gadget Apple.