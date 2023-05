Fujifilm X-S20: ufficiale la nuova mirrorless per gli amanti dei vlog

Fujifilm ha annunciato la fotocamera X-S20 che, parte della gamma APS-C, è una mirrorless che raccoglie l’eredità della Fujifilm X-S10, con una scheda tecnica che dovrebbe far piacere sia agli amanti dei vlog che a quelli delle fotografie.

La fotocamera Fujifilm X-S20 (1.429,99 euro solo body) è una mirrorless che esteticamente è quasi uguale al modello precedente con ottima impugnabilità: ha un sensore X-Trans CMOS 4 da 21,6 megapixel con pulizia Ultra Sonic Vibration e attacco proprietario X Mount, e non il più recente X-Trans CMOS 5 visto sulle nuove X-H2 e X-T5. Da queste ultime però ne derivano migliorie alle prestazioni e alla velocità dell’autofocus grazie alla stabilizzazione IBIS che compensa un massimo di 7 stop e al nuovo processore X-Processor 5.

L’autofocus, grazie al rilevamento del soggetto sostenuto dal deep learning, è in grado di rilevare anche i droni, oltre a animali, auto, bici, e aerei. In campo di video, si va oltre la risoluzione 4K visto che si può girare sino a 6.2K a 30 fps. Sulla ghiera è comparsa la nuova modalità vlog, che aiuta nel girare video in movimento, specialmente avvalendosi dell’impugnatura offerta dal treppiede TG-BT1. Sempre in tema di modalità, ve ne sono 19 per quanto riguarda la simulazione della pellicola, tra cui spicca la Nostalgic Neg, con tonalità morbida e una spinta saturazione.

Sotto al mirino elettronico EVF OLED da 0,39″ con ingrandimento 0,62x e copertura area visiva 100% si trova un touchscreen LCD da 3 pollici con rapporto 3:2 e angolazione variabile: la batteria, nuova, permette 80 minuti di video in 4K a 60 fps o pressappoco 750/800 foto.

Per l’occasione, Fujifilm ha presentato (al prezzo di 949,99 euro) anche l’obiettivo grandangolare Fujinon XF8mmF3.5 R WR con 8 mm (12 mm nel formato pellicola 35mm) di lunghezza focale, una struttura a 12 elementi raggruppati in 9 gruppi, e un angolo visuale pari a 112° in orizzontale e 121° in diagonale. Fujifilm XApp sostituisce la companion app Fujifilm Camera Remote da installare sullo smartphone, con un diario dell’attività fotografica, un live view e il controllo remoto da device associato.