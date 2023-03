Fujifilm Instax Mini 12: ufficiale la nuova fotocamera a sviluppo istantaneo

Ascolta questo articolo

Il brand nipponico Fujifilm ha annunciato una nuova fotocamera con sviluppo istantaneo che, nelle vesti della Instax Mini 12, si configura come erede del modello Mini 11 uscito nel Febbraio del 2020.

La nuova Instax Mini 12 misura 104 x 122 x 66,6 mm per 306 grammi: ha un telaio che, rispetto al passato, è più rettangolare, ma sempre con bordi rotondi a conferire un senso di morbidezza e di armonia, come nel caso delle bolle. Le colorazioni disponibili sono ben 5, tutte soft, e si sostanziano in Blossom Pink, Mint Green, Clay White, Lilac Purple e Pastel Blue. Tecnicamente, l’apparecchio ha un mirino ottico con 0,37x di ingrandimento e un obiettivo, con due lenti, da 60 mm con apertura a f/12,7.

L’autonomia della fotocamera a sviluppo istantaneo Fujifilm Instax Mini 12, affidata a due batteria AA incluse, è di 100 foto. Il nuovo obiettivo portato in dote dal modello in questione fa sì che sia cambiato il modo di accensione / spegnimento, visto che non occorre più premere un pulsante di lato ma basta ruotare l’obiettivo. Sempre con la stessa prassi si entra nella modalità di primo piano “Close-Up/Selfie” che ora beneficia di due aggiunte.

Una riguarda il Flash automatico (non disattivabile) che ovvia a fenomeni di flare e sovraesposizione nei selfie, migliorando anche la tonalità della pelle mentre la funzione per la correzione della parallasse, via prisma e allineamento del mirino con l’obiettivo, contribuisce a ottenere foto sempre ben centrate.

Con la nuova Instax Mini 12 le foto sono sempre ottenute nel formato 62×46 mm, con l’espulsione automatica e un tempo di sviluppo che si orienta sui 90 secondi. Per l’occasione, il costruttore ha varato anche l’app gratuita, per Android e iOS, Instax Up!, che permette di importare le foto da altre app Instax e di scansionare le stampe nei formati, compresa la cornice, per ottenerne copie digitali. Queste ultime possono essere organizzate in elenchi e categorie e facilmente condivise sui social e le app di messaggistica. L’acquisto della Fujifilm Instax Mini 12 sarà possibile dal 16 Marzo al prezzo di 89,99 euro.