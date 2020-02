Fujifilm annuncia la mirrorless X-T4 e la instant camera Instax Mini 11

In uno dei periodi dell’anno più ricchi quanto ad annunci hardware, anche la fotografia è riuscita a ritagliarsi un attimo di popolarità grazie alla giapponese Fujifilm Holdings Corporation che, dal quartier generale di Minato, a Tokyo, ha annunciato la mirrorless X-T4, erede ma non sostituta della X-T3 di 3 anni fa, e la ultracompatta Instax Mini 11 a sviluppo istantaneo.

Fujifilm X-T4 ha un corpo in lega di magnesio sul quale spicca lateralmente il display basculante, utile anche per i vlogger o i selfie e, davanti, un sensore da 26 megapixel, ottimizzato dal filtro colore X-Tran e coordinato dal chip X-Processor: rispetto al modello del 2018 arriva in dote la stabilizzazione interna dell’immagine che, oltre a ridurre ingombri dimensionali e di peso (usando l’eterea forza magnetica in luogo delle ingombranti molle a spirale), smorza notevolmente le vibrazioni alla macchina, con benefici riscontrabili anche nei video, girati in 4K@60fps, e negli slow motion da 240fps a 1080p.

L’arrivo del nuovo otturatore, più silenzioso e durevole, consente raffiche di foto, da 15 frame per secondo, ma non è il solo upgrade della X-T4 che, rispetto all’antenata, schiera anche un migliorato autofocus che, attivabile da un pulsante sul retro, traccia meglio gli occhi ed il viso dei soggetti, così come questi ultimi stessi all’interno dei frame. Dotata di ingresso per il microfono, e di una HDMI, la nuova mirrorless smart di Fujifilm non si fa mancare le connettività Wi-Fi n e Bluetooth, ed una Type-C per la ricarica della batteria (NP-W235), bastevole per 500 scatti.

Messa da parte la fotocamera per professionisti, in predicato di arrivare in commercio verso la fine di Aprile partendo da 1.829.99 euro senza obiettivi e per il solo corpo macchina (esistono comunque kit all-in), il colosso del Sol Levante si è concentrato nel dare un erede anche alle instant camera Instax Mini 9 e Instax Mini 10, attraverso la nuova Instax Mini 11.

Quest’ultima, notevolmente migliorata rispetto ai modelli menzionati, impiega diversi materiali per un corpo macchina riprogettato sia per migliorarne la trasportabilità che l’utilizzo: esteticamente effigiata sul retro dal logo Instax, la Mini 11 scatta ancora nel formato 62 x 46 mm cui si aggiungono i nuovi Square White Marble e Mini Blue Marble dal peculiare pattern marmoreo.

I plus del nuovo modello sono due, e partono dalla funzionalità “Esposizione automatica” che, premuto il pulsante di scatto, grazie ai sensori di luminosità ambientale, autosetta la potenza del Flash e la velocità dell’otturatore, in modo da ottenere foto stampate sempre ideali in qualsiasi ambiente, tanto al chiuso quanto all’aperto. A questa, si aggiunge la “modalità selfie”, indicata per i primi piani da 30/50 cm, o per gli autoscatti dopo aver estratto la sezione finale dell’otturatore e regolato l’inquadratura dallo specchietto nei pressi della lente.

Con un probabile listino di 69.95 dollari, la Fujifilm Mini 11 arriverà in commercio prima della mirrorless, dal 5 Marzo, in 5 diversi allestimenti cromatici (Blush Pink, Lilac Purple, Charcoal Grey, Sky Blue, e Ice White).