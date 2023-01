Ascolta questo articolo

Il colosso texano Fossil (che controlla anche altri marchi, come Armani Exchange, Diesel, Kate Spade, Emporio Armani), in occasione del CES 2023, ha annunciato una nuova versione dello smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition visto a Ottobre con Wear OS 3.

Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition è sempre uno smartwatch ibrido, con lancette meccaniche che operano su un display e-ink in scala di grigi da 218 PPI sul quale è presente un quadrante “Wellness Gauge” che misura il benessere. L’indossabile, ancorato al polso da cinturini in silicone da 20 mm, fa affidamento su una cassa da 44 mm, spessa 11,4 mm, impermeabile fino a 3 atmosfere, in placcatura ionica o acciaio. Dotato di un tasto Home e di due pulsanti programmabili, il nuovo orologio ibrido di Fossil è ideato con quadrante rosa e cassa oro rosa (FTW7083), con quadrante e cassa neri (FTW7080), o con quadrante blu e cassa argento (FTW7082).

Collegato allo smartphone riceve (segnalandole via vibrazione) le notifiche per chiamate, app ed SMS, permette di controllare il calendario, le sveglie, di ottenere le previsioni meteo, controllare la musica e trovare il proprio telefono. Sul piano del fitness, Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition monitora gli allenamenti il cui rilevamento avviene in automatico (appoggiandosi all’accelerometro e al GPS connesso dello smartphone).

Tra le metriche del benessere, Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition rileva la frequenza cardiaca, permette di controllare le zone della frequenza cardiaca, rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e il consumo massimo di ossigeno per attività fisica (VO2 max). Dietro connessione al Wi-Fi, o allo smartphone via Bluetooth 5.0 LE, il nuovo indossabile, capace di interfacciarsi con la companion app Fossil Smartwatches, supporta l’assistente vocale Alexa in quanto fornito di microfono.

L’autonomia del Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition è di massimo due settimane, con un’ora di ricarica che permette di recuperare l’80% dell’energia: il prezzo è di 229 dollari, con vendite che partiranno dal 5 Gennaio.