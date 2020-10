Fossil Gen 5E: lo smartwatch di classe ora è più accessibile

Fossil, colosso texano noto per la sua vasta gamma di smartwatch, anche lussuosi (Michael Kors, Diesel, Armani Exchange, Kate Spade) o sportiveggianti (Puma), nonostante il grande successo delle sue proposte wearable, sconta due difetti principali, la quasi totale presenza del formato da 44 mm, inadatto ai polsi piccoli, ed il listino generalmente molto alto. Proprio per sanare tali problematiche, dal quartier generale di Richardson è arrivato l’annuncio del nuovo Fossil Gen 5E.

Il nuovo smartwatch Fossil Gen 5E, così denominato in quanto la E sta per Essential, risulta concepito in due misure, da 44 e 42 mm, con cinturini rispettivamente da 22 e 18 mm: lo chassis leggermente impermeabile (3 atmosfere), con una coroncina non ruotabile sulla destra, conserva in ambedue i casi lo spessore da 12 mm ed è sormontato da un vivace display AMOLED da 1.19 pollici, risoluto a 390 x 390 pixel, ben addensato (328 PPI) quanto a pixel per pollice.

Come nei Fossil Gen 5, dei quali vengono conservate gran parte delle funzionalità (monitoraggio attività sportive, del sonno, della frequenza cardiaca), a muoverlo è ancora una volta il “vecchio” processore Qualcomm Snapdragon 3100, qui presente sempre con 1 GB di RAM a proprio supporto: lo storage, però, scende a 4 GB, ed ospita sia la musica dell’utente che il sistema operativo Wear OS.

Rispetto al modello standard, tra gli altri compromessi, spariscono il barometro, l’altimetro, ed il sensore di luminosità ambientale: per avere misurazioni precise, occorrerà far conto sul proprio smartphone, stante la funzione del “GPS connesso” e non integrato. In compenso, è presente il modulo NFC per i pagamenti contactless e, in ragione dell’altoparlante e del microfono, in dotazione, avvalendosi del Bluetooth, è possibile gestire da polso le telefonate giunge al proprio telefono iOS/Android, sfruttando in concomitanza i comandi vocali per ricevere le risposte da Assistant. La batteria, da 300 mAh, caricabile rapidamente (80% in 50 minuti), eredita dal modello “completo” le modalità di risparmio energetico che ne garantiscono un prolungato utilizzo (anche in virtù dell’hardware meno esigente).

Previsto per il 3 Novembre, partendo dagli Stati Uniti, Fossil 5E sarà disponibile all’acquisto, sia sullo store ufficiale del brand che presso la sua pagina Amazon, al medesimo prezzo, ovvero a 249 dollari, con un netto risparmio di 46 dollari rispetto al prezzo d’esordio del passato Fossil Gen 5.