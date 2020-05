Fobase Air: in promo lo sportwatch elegante con ottima autonomia

Dopo il Watch 6 Pro di inizio mese, il brand cinese Fobase si avvia ad accompagnare la ripresa delle attività sportive con un nuovo wearable, il Fobase Air, questa volta dalla foggia più classica, quindi adatto anche alle occasioni più mondane, naturalmente compatibile con gli smartphone Android e iOS.

Fobase Air ha una sottile (8.9 mm) e impermeabile (IP68) cassa in metallo lavorato CNC sulla quale è montato un vetro temperato (di grado 7H), leggermente curvo ai bordi, messo a protezione del display squadrato, da 1.54 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, ed a colori, al quale possono essere cambiate diverse watchface (analogiche o digitali) a seconda delle informazioni da visualizzare.

Il dorso del Fobase Air ospita un cardiofrequenzimetro ottico collegato al sensore VC31, capace di rilevare con precisione (anche sulle pelli scure) la frequenza cardiaca (anche in modo continuo), la pressione arteriosa, e di stimare il livello di ossigeno nel sangue: sempre in ottica di benessere, il wearable asiatico monitora la qualità del sonno, ed elargisce reminder anti-sedentarietà, per invitare a fare del movimento.

Sul versante più sportiveggiante, Fobase Air rileva i passi fatti, le calorie bruciate, le distanze coperte, e attenziona diverse attività sportive (tennis, ping-pong, badminton, salto con la corda, nuoto, corsa, ciclismo, salto con la corda): connesso via Bluetooth 5.0 con uno smartphone, ne controlla la fotocamera, e riceve (segnalate da una vibrazione) le notifiche per mail, messaggi, applicazioni, e chiamate in arrivo (che possono anche essere rifiutate).

Attrezzato per mostrare anche le previsioni del tempo, Fobase Air integra una batteria da 200 mAh, capace di garantire 30 giorni di stand-by, o un’autonomia operativa, in uso medio e normale, pari a 10/15 giorni: attualmente, Fobase Air può essere acquistato a 26.19 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo abituale, presso Aliexpress, ove risulta disponibile nelle colorazioni light blue, silver green, obsidian black, rose gold, e silver white.