Watch 6 Pro: in promo lo smartwatch Fobase per il ritorno allo sport

Con la possibilità di tornare a fare esercizio fisico all’aperto, seppur rispettando la distanza di sicurezza, cresce la voglia di sport degli utenti, costretti a una lunga quarantena domestica a causa del coronavirus. Per aiutare nel tener traccia dei progressi, che accompagneranno il lento ritorno ad uno stato di forma ottimale, il brand cinese Fobase (co-fondato nel 2018 dal creatore di Elephone) ha promozionato il suo ultimo smartwatch, noto come Watch 6 Pro.

Watch 6 Pro ha un’elegante forma circolare, attribuita allo chassis impermeabile (IP67) in acciaio (lo stesso materiale usato anche per la fibbia) che, sulla destra, culmina con una coroncina bordata di rosso: la ghiera metallica può essere sostituita con altri 2 esemplari colorati presenti in confezione, mentre il cinturino, in pelle nella variante più lussuosa, è rivestito di gomma al centro, nella porzione a contatto con la pelle. Sul dorso, in plastica, la cui texture rievoca quella della fibra di carbonio, sono presenti i PIN per la ricarica magnetica, mediante cavo con attacco USB-Type-A, ed un cardiofrequenzimetro.

Tale sensore, nel Watch 6 Pro, permette di registrare la frequenza cardiaca 24/24 (a intervalli di mezzora), di misurare la pressione sanguigna, di rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), e contribuisce a valutare la qualità del sonno, analizzato nelle sue varie fasi e durate. La presenza del giroscopio, invece, permette di registrare i passi fatti e le calorie bruciate, visualizzando il tutto sul display, un pannello TFT IPS da 1.3 pollici risoluto a 240 x 240pixel con retroilluminazione regolabile manualmente, o sull’app, Da Fit, utile anche per settare le notifiche, di app e telefonate, da ricevere (via Bluetooth 4.0) sul wearable.

La presenza all’interno dello smartwatch Watch 6 Pro del risparmioso processore Nordic52832, abbinato a 64 KB di RAM e 512 KB di storage, permette di attenzionare diverse attività sportive (corsa, camminata, calcio, basket, nuoto, ciclismo, badminton, salto con la corda) presenti, tra le feature dedicate al benessere, assieme al reminder per il movimento.

Lato autonomia, lo smartwatch Watch 6 Pro di Fobase assicura 8 giorni di operatività (con tracciamento cardiaco, rilevamento del sonno, wake-up girando il polso), con la ricarica (a 5V/2A) della batteria, da 280 mAh, che avviene in 90 minuti.

Attualmente, Fobase Watch 6 Pro può essere acquistato su Aliexpress, noto importatore asiatico, con uno sconto del 18% sul prezzo abituale, pagando 46 euro circa per la variante total black con cinturino nero in silicone, o 53.74 euro per quella col cinturino in pelle e la ghiera argentata o nera.