Final Audio svela i nuovi auricolari premium Final Audio ZE8000

Il brand giapponese Final Audio, in campo da circa 40 anni nel settore del sound, ha annunciato un nuovo prodotto di livello premium come le già note cuffie UX300, rappresentato questa volta da un paio di auricolari wireless, i Final Audio ZE8000.

I Final Audio ZE8000 sono adatti a padiglioni di qualsivoglia dimensione grazie alla struttura a due parti. Una, molto morbida e confortevole, è la TYPE Q che va collocata nel condotto uditivo mentre, poggiata solo in parte sulla parte conca, c’è la sezione esterna che annulla la sensazione di corpo estraneo offrendo più punto di contatto. Non manca l’impermeabilità contro sudore e schizzi d’acqua, secondo quanto previsto dallo standard IPX4.

A operare nei Final Audio ZE8000 sono driver f-CORE a bassissima distorsione con diaframma da 13 mm affiancato a una cupola in alluminio-magnesio che viene stampata a iniezione su di un altamente flessibile bordo in silicone. Al posto dei consueti condensatori multistrato ceramici MLCC sono installati condensatori di disaccoppiamento PML di Rubycon che promettono una minore distorsione del segnale.

Per ottenere un suono particolarmente naturale il costruttore nipponico Final Audio ha sostituito gli abituali amplificatori di classe D con equivalenti di classe AB e, anche con lo scopo di presentare le informazioni musicali nel modo più naturale possibile, ha implementato la tecnologia 8K SOUND che non bada tanto a ottimizzare precise frequenze quanto mira a ottimizzare il timing di ogni bit del segnale che viene elaborato.

C’è anche la cancellazione attiva del rumore (4 modalità) attraverso un algoritmo proprietario e microfoni MEMS che tornano utili anche nell’assicurare chiamate più nitide, catturando direttamente la voce dell’utente (beamforming). Dulcis in fundo la funzione “Volume Step Optimizer” che, partendo dal volume di riferimento settato dall’utente, consente via smartphone una regolazione più fine. Predisposti col Bluetooth 5.2 con codec aptX e aptX Adaptive, gli auricolari Final Audio ZE8000, gestibili via app FinalConnect, garantiscono 5 ore di funzionamento (dopo un’ora e mezza di carica completa), più altre 15 con la custodia: la ricarica rapida in 5 minuti fornisce 45 minuti di uso.