Final Audio porta anche in Italia le cuffie premium UX300 con ANC e maxi autonomia

Final Audio, brand nipponico dedicato all’audio di alta qualità, solitamente abituato a battagliare con avversari del calibro di Sennheiser (realizzatore delle apprezzate Sennheiser HD 450SE), ha annunciato il suo ultimo paio di cuffie smart ibride, le UX3000, portate in Italia dall’importatore Audiogamma, al prezzo di 139 euro.

Le cuffie Final Audio UX3000 hanno una struttura pieghevole, in modo da poter essere comodamente riposte nella custodia morbida che viene offerta in sede di acquisto: sui padiglioni circumaurali è adottato un particolare rivestimento morbido già visto sulle fotocamere SLR digitali, chiamato Shibo, come l’antico nome giapponese delle increspature (rughe) che si formano sulla carta o sulla pelle. Nel caso specifico delle cuffie in oggetto, il risultato è un look premium, un feel confortevole e, in ottica un po’ più “pratica”, una notevole resistenza a sporco e impronte.

Sul piano tecnico, le cuffie UX3000 celano driver dinamici con una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, capaci di assicurare una buona base alla musica attraverso bassi dettagliati, su cui si innestano medi puliti e alte frequenze sufficienti: la cancellazione attiva del rumore, ANC, che prevede la generazione di un controsuono per neutralizzare al meglio rumori fastidiosi, come quelli di un ufficio affollato o di un motore a reazione, non restituisce in cambio il classico sibilo che invalida parzialmente la qualità del suono ascoltato, grazie a un’equalizzazione che interviene sulle alte frequenze. Adottabili anche come cuffie insonorizzanti, le UX3000 di Final Audio si dimostrano utili anche nel gestire chiamate e videoconferenze, magari con Teams o Zoom, forti dei loro microfoni ad alte prestazioni con cancellazione del rumore.

Il modulo Bluetooth 5.0 interno supporta la connessione multi-point con due dispositivi in contemporanea, switchando senza soluzione di continuità il suono dalle telefonate del proprio smartphone all’audio del proprio Spotify eseguito sul PC: i codec coperti in tale ambito sono l’SBC, l’AAC, l’aptX e, in favore di chi desideri una perfetta sincronia quando si guarda un film o si gioca, l’aptX a bassa latenza (ovvero l’aptX LL). I controlli, esterni, non avvengono con superfici touch, ma con pulsanti fisici: attraverso questi ultimi le cuffie UX3000 si accendono, vengono regolate nel volume, possono attivare l’ANC, gestire la messa in pausa / riavvio della musica, e le telefonate.

In fatto di autonomia, le cuffie UX3000 di Final Audio, caricabili in 2.5 ore via microUSB Type-C, promettono 25 ore di autonomia ad ANC attivata, che salgono a 35 facendone a meno: volendo proseguire l’ascolto quando ormai la batteria s’avvia alla scarica totale, è possibile innestare un cavo con mini-jack, per proseguire l’ascolto in modalità cablata.