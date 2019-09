Fiera IFA di Berlino (anche) con televisori da 200 pollici

Nella fiera IFA di Berlino sulla tecnologia non potevano mancare i nuovi televisori sempre più accessoriati e, direi, sempre meno televisori. Ormai i televisori riescono a fare di tutto, a volte anche sostituire i computer tramite la tecnologia smart. Però dove punta la tecnologia moderna nel campo delle tv? Sicuramente si punta ancora sulla grandezza dello schermo, sempre più con una diagonale estesa, fino ad arrivare alle tv di 200 pollici presentate in fiera.

Infatti, nella fiera si possono vedere dei televisori presentati dalla Sony e dalla LG che hanno una risoluzione in 8K, praticamente 16 volte maggiore rispetto a una tv FullHD.

Invece altre aziende puntano sui sistemi di comando vocale, presentando dei televisori che ricevono ordini tramite la voce umana. Questo è l’esempio di Amazon e Grundig che hanno presentato una tv in grado di ricevere degli ordini vocali anche a distanza nel caso in cui ci si trovi in una stanza diversa rispetto a dove si trova il televisore.

Un altro obiettivo raggiunto ormai dalla tecnologia sono gli elettrodomestici che non solo riescono a captare la voce umana per eseguire determinate funzioni, ma riescono a comunicare anche fra loro.

Potremmo definire una specie di comunicazione digitale e collaborazione fra macchine che rendono la vita quotidiana di casa in stile tech.

La fiera dell’elettronica quest’anno è mirata prevalentemente sul migliorare la vita quotidiana, usando dei dispositivi elettronici che rispettino l’ambiente, come i monopattini elettrici creati dall’azienda italiana Nilox.

Ormai diverse aziende stanno passando a dei sistemi sempre più ecologici per migliorare la vivibilità anche al di fuori del mondo digitale. All’IFA 2019 ci sono ben 1500 espositori e aziende provenienti da 48 paesi che presenteranno tutte le loro ultime invenzioni tecnologiche e i servizi legati al mondo dell’elettronica.

Fra i nomi delle aziende presenti possiamo citarne alcune fra le più conosciute presenti nella fiera, come Canon, Daewoo, Epson, Fujitsu Siemens, Grundig, JVC, Harman International, Hitachi, LG, Olympus, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba. La fiera IFA di Berlino è aperta dal 6 fino all’11 settembre 2019 dalle 10:00 alle 18:00.