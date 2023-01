FETC 2023: ufficiali le novità Lenovo per l’insegnamento e l’apprendimento digitale

Ascolta questo articolo

Nonostante manchi ancora mese al BETT 2023, la fiera tecnologica dedicata all’educazione, nelle scorse ore si è tenuta la FETC 2023, ovvero la conferenza sul futuro della tecnologia educativa e il brand cinese Lenovo ne ha approfittato per pubblicizzare diversi prodotti, servizi e software.

Partendo dall’hardware, si comincia con il notebook Lenovo 100w generazione 4. Questo laptop, dal peso di 1,36 kg, è resistente grazie a una cerniera rinforzata e a una tastiera robusta con copri tasti a gonna intera: anche le porte risultano rinforzate. Il display, antiriflesso, è da 11,6 pollici e si accompagna con una webcam HD per l’apprendimento ibrido. C’è la connessione Wi-Fi 6 e, quanto a setting elaborativo, un chipset Intel Celeron N100 di 13a gen, con 4 core (1,80 GHz) e 4 threads, sostenuto da max 8 GB di storage e 128 GB di archiviazione, SSD o UFS.

Simile è il modello convertibile ​Lenovo 300w Yoga Gen 4 provvisto di una cerniera a 360° protetto da bumper in gomma. Il device annovera, dietro un vetro Gorilla Glass un LCD IPS da 11,6 pollici sensibile al tocco, capace di supportare l’opzionale pennino con custodia ma compatibile, via Pencil Touch, senza che si danneggi il vetro della superficie, con una matita di scala 2. Per le video lezioni vi è una webcam HD e, opzionalmente, rivolta all’esterno una fotocamera da 5 megapixel. All’interno operano processori Intel N100 o N200: tra le connettività vi è l’opzione per il 4G, ma sempre il Wi-Fi 6 per le connessioni stanziali.

Animato dagli stessi processori del convertibile, Lenovo 500w Yoga Gen 4 impiega un display LCD IPS da 12,2 pollici con formato 16:10 e una risoluzione WUXGA, certificato TÜV Rheinland per la bassa diffusione di luce blu, protetto dal vetro Gorilla Glass, sensibile al tocco, in modo da supportare il Pencil Touch, e funzionare con l’opzionale pennino attivo con custodia. C’è sempre la connettività Wi-Fi 6 anche in questo convertibile ma la webcam HD ha l’opzione per il FullHD, oltre all’opzione per la fotocamera esterna da 5 megapixel.

L’ultimo convertibile svelato, altro dispositivo con Windows 11, è il Lenovo 13w Yoga Gen 2. Di base ha un touchscreen da 13,3 pollici risoluto in WUXGA, protetto dal vetro Gorilla Glass. La webcam FullHD ha l’opzione per gli infrarossi in modo da supportare l’autenticazione tramite il riconoscimento del volto (Windows Hello): rimane l’opzione per la fotocamera rivolta verso l’esterno, da 5 megapixel. All’interno, tal da consentire la connessione Wi-Fi 6 e l’opzione per il 4G, opera però una APU AMD della serie Ryzen 7000, con massimo 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD.

Passando ai Chromebook, si inizia con il modello Lenovo 100e Chromebook Gen 4. Questo terminale deve il suo peso di 1,25 kg anche al fatto di adottare cerniere, e porte rinforzate, oltre a e copri tasti: munito di un display da 11,6 pollici con antiriflesso, il nuovo Lenovo 100e di 4a gen ha una webcam HD e le connessioni Wi-Fi 6 e 4G opzionale. Ad animarlo, con 4 GB di RAM e 32 GB di storage eMMC, è il processore octacore (2 GHz) MediaTek Kompanio 520.

Arriva alla 4a generazione anche il Chromebook Lenovo 300e Yoga, altro convertibile con bumper in gomma a protezione dagli urti e con cerniera a 360 gradi per lo schermo, un LCD IPS da 11,6 pollici con touch, supporto al pennino opzionale con custodia, e protezione Gorilla Glass. La webcam HD può far coppia con l’opzione fotocamera da 5 megapixel per i soggetti terzi, mentre la connettività è solo Wi-Fi 6. Lo anima il processore MediaTek Kompanio 520.

Restando nel novero dei prodotti con ChromeOS troviamo il ​Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4. Anche questo device adotta il supporto al pennino attivo opzionale con custodia e quello al Pencil Touch per il touchscreen LCD IPS da 12,2 pollici in 16:10 con risoluzione WUXGA protetto da un vetro Gorilla Glass e beneficiato dalla bassa emissione di luce blu certificata da TÜV Rheinland. La webcam HD ha l’opzione per il FullHD e vi è la possibilità di ottenere una fotocamera verso l’esterno, da 5 megapixel. La connettività migliora, visto che può essere Wi-Fi 6 o 6E, mentre ai timoni di comando, assieme a max 8 GB di RAM e a 128 GB di storage SSD, oltre al processore Intel N200, ci può essere in alternativa l’Intel Core i3-N305.

I chipset appena menzionati possono essere scelti pure per il Lenovo 14e Chromebook Gen 3 il cui display da 14 pollici ha uno screen-to-body dell’82% e una cover superiore in alluminio. Le videochiamate e le lezioni a distanza si affidano a webcam HD con opzione per il FullHD mentre la connessione è solo Wi-Fi (6 o 6E). Anche per questo modello sono previsti sino a 8 GB di RAM e 128 GB di SSD, in appoggio al chipset scelto.

In tema di programmi è servizi vi è la protezione contro i danni accidentali (cioè non in garanzia), il Lenovo TruScale Device as a Service per efficientare i costi nell’ottenere sempre dispositivi nuovi e aggiornati, il gestionale LanSchool Air che, in ottica co-schooling, permette di condividere le classi con assistenti scolastici, insegnanti di sostegno, amministratori scolastici o altri insegnanti, e il sistema di lezioni in realtà virtuale Lenovo VR Classroom.