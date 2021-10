Fairphone TWS: ufficiali gli auricolari true wireless attenti all’ambiente

Fairphone, il brand etico olandese che commercializza prodotti hi-tech a basso impatto ambientale, ha annunciato l’imminente commercializzazione dal prossimo 1° Novembre, al prezzo di 99.95 euro sullo store ufficiale, e con spedizioni gratuite (verso l’Italia) e “carbon neutral”, del suo primo paio di auricolari senza fili, i Fairphone TWS, destinati a essere un degno partner, quanto ad attenzione all’ambiente, del già noto smartphone modulare ed ecosostenibile Fairphone 4 5G.

Gli auricolari Fairphone TWS, infatti, beneficiano di una custodia realizzata al 30% con plastica di recupero, hanno la capacità di regolare la velocità di carica delle loro microbatterie, da 45 mAh ad unità, e di quella, da 500 mAh, della custodia, provvista di una porticina microUSB Type-C: in tal modo, dovrebbero evitare lo stress del charging che è uno dei motivi principali del basso ciclo di vita di questa tipologia di prodotto.

Anche la catena distributiva del prodotto, dalla realizzazione all’arrivo sugli scaffali, è attenta all’ambiente, avendo ricevuto il premio Fairtrade Gold. Di base, gli auricolari Fairphone TWS hanno uno chassis nero satinato, impermeabile contro sudore e pioggia secondo lo standard IPX4.

All’esterno hanno i comandi touch per chiamate e telefonate, mentre all’interno presentano driver dinamici da 10 mm, con 101 +/- 3 dB di sensibilità massima e 32 Ohm di impedenza. A ottimizzare la qualità dell’ascolto sono diversi fattori, a cominciare dalla cancellazione attiva e ibrida del rumore, ANC, in cui gioca un ruolo di primo piano la dotazione totale di 4 microfoni, 2 per ogni unità: in più, la connettività, riferita come Bluetooth 5.3, supporta i profili A2DP, AVRCP, HFP, e la copertura sino a 10 metri.

Non viene precisato quanto sia l’autonomia, sebbene il marchio di Amsterdam parli di una “durata della batteria leader del settore“: inoltre, a favore dell’operatività lontana dalla custodia di protezione e carica, va annoverata la presenza di sensori per il rilevamento in-ear, che stoppano la riproduzione quando le due unità non sono nelle orecchie, per riprenderla quando vi vengono reinseriti.