Fairbuds XL: ufficiali le nuove cuffie etiche e modulari di Fairphone

Fairphone è un’azienda olandese che produce prodotti sostenibili, visto che sono riparabili e riducono gli scarti elettronici durando di più come ciclo di vita, ed etici, in quando sono realizzati con materiali di riciclo, compensano le emissioni di carbonio e rispettano anche i lavoratori. Da qualche mese si parlava di un suo nuovo prodotto audio che avrebbe affiancato i già esistenti Fairphone TWS e, alla fine, le voci si sono rivelate esatte, con l’ufficializzazione, via shop ufficiale, delle nuove cuffie modulari Fairbuds XL.

Le cuffie Fairbuds XL, dal peso di 330 grammi, sono modulari visto che consentono la sostituzione di diverse parti. La scheda tecnica in proposito precisa come sia possibile cambiare il cavo speaker-speaker, l’archetto, il copri auricolare, la batteria, gli speaker e la cover auricolare, oltre al cuscinetto auricolare. Ovviamente è stata anche assicurata una lunga disponibilità per quel che concerne i pezzi di ricambio, che possono comodamente essere acquistati dalla companion app Fairbuds.

In tema di realizzazione, le cuffie Fairbuds XL impiegano la similpelle, detta anche pelle vegana, e hanno parti in materiali riciclati, come nylon, alluminio e plastica: viene anche ridotta l’impronta di carbonio prodotta per il dispositivo audio, con l’azienda che ha promesso di investire in progetti di compensazione della CO2 l’importo “equivale alla quantità residua di emissioni di carbonio generate durante il ciclo di vita delle cuffie” al netto delle misure di riduzione. Fairphone ha anche promesso che per ogni modello di cuffia venduto pagherà 0,55 dollari per “colmare il divario salariale dei lavoratori della catena di produzione“.

Impermeabili secondo lo standard IP54, le cuffie Fairbuds XL hanno driver da 40 mm e supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC): ricorrendo alla già nota companion app Firebuds è possibile aggiornare il firmware delle cuffie, e personalizzare i parametri della firma sonora Signature EQ, cogliendo al meglio i vantaggi della calibrazione attuata in partnership con Sonarworks. Via Bluetooth 5.1 si connettono a 10 metri di distanza, anche a due sorgenti in contemporanea, e supportano i codec AAC, SBC, APTX HD.

Non manca il supporto ai concierge vocali Google Assistant, Apple Siri e Amazon Alexa. La batteria, da 800 mAh, caricabile via Type-C, permette di ottenere sino a 30 ore di autonomia. Quanto alla distribuzione, su alcuni selezionati rivenditori e sullo store ufficiale, le cuffie Fairbuds XL possono essere comprate, nei colori nero o verde, al prezzo di 249 euro.