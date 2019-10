EZbook A5: da Jumper l’ultrabook economico con Windows 10

Jumper, brand cinese specializzato in portatili eleganti e soprattutto accessibili, dopo il varo del precedente EZbook S4, ispirato alle fattezze del MacBook Air, mette a frutto l’esperienza e la passione per il mondo degli ultrabook promozionando l’ultimo prodotto messo a disposizione in questa categoria, ovvero il Jumper EZbook A5.

EZbook A5 (normalmente prezzato a 224 euro, ma ora scontato del 15% – a 190 euro – su Gearbest) è un vero e proprio “slimbook“, come dimostrato dall’esilità e della leggerezza (32.00 x 21.00 x 1.50 cm, per 1.2 kg) della struttura, rivestita di un’apprezzabile tonalità argentata: ai lati risultano presenti diverse porte d’espansione, tra cui (una per lato) una USB 3.0, una 2.0, un lettore di schedine SD, ed una mini HDMI con cui collegare display esterni, o proiettori, sì da allestire con poca spesa un piccolo Home Theatre casalingo.

Spalancato, con una certa facilità (anche con una sola mano), l’EZbook A5 palesa – entro cornici orizzontali evidenti – un rapporto panoramico a 16:9 per il display IPS che, nello specifico, è un pannello da 14 pollici dotato di risoluzione FullHD: la webcam per le videochiamate, ad es. con Skype, non è una VGA standard, ma arriva a 2 megapixel.

Chiaramente fanless, l’ultrabook EZbook A5 si avvale del processore Intel Atom X5-Z8350, un quadcore (da 1.44 a 1.92 GHz in Turbo Boost) costruito a 14 nanometri, a basso consumo energetico (10W), ma abbinato ad un’affidabile GPU integrata (la Intel HD Graphics 400). La RAM (DDR3L), settata a 4 GB, appare sufficiente per un multi-tasking basico, mentre lo storage (eMMC), fermo a 64 GB, rende necessario ricorrere all’espandibilità (o a un upgrade).

Non mancano le connessioni wireless: sotto questo punto di vista, Jumper EZbook A5 implementa un modulo per il Bluetooth 4.0 e per il Wi-Fi monobanda: il sistema operativo, infine, preinstallato come di routine, è Windows 10.