ExpertBook P2451: da Asus il notebook professionale aggiornabile, con Wi-Fi 6

In una giornata ricca di annunci per l’Asia, anche la Cina insulare non si sottrae alla tenzone tecnologica, con la taiwanese Asus che, a poche ore di distanza dalla presentazione dei nuovi notebook Dynabook Portégé X30L-J e X40-J, replica con un proprio modello di laptop per professionisti, in veste di Asus ExpertBook P2451.

Minimale nelle colorazione Star Black, l’Asus ExpertBook P2451 (32,53 x 23,29 x 1,99 cm) è estremamente resistente, grazie all’anima in acciaio rinforzato e al telaio in alluminio, tanto da poter conseguire la certificazione ML-STD 810G senza impattare troppo sul peso, che resta fermo a 1.55 kg: le porte presenti, oltre che numerose (una RJ45, un lettore di microSD, tre uscite video tra cui VGA, HDMI e Display Port via Type-C 3.2 abilitata anche alla ricarica rapida, un terzetto di USB Type-A) risultano adoperabili con successo sino a 15mila inserimenti.

Anche la sicurezza, con l’otturatore per la webcam HD a 720p (affiancata da un microfono anche per Cortana), e lo scanner biometrico (supportato dal chip crittografico TPM 2.0 e da Windows Hello) ai lati del touchpad, non fa mancare il suo apporto, nel portatile Asus ExpertBook P2451 che, spalancato, si presenta con un luminoso (200/250 nits) display NanoEdge (bordi da 7,15 mm), dimensionato a 14 pollici (ma con ingombro da 13”), con risoluzione FullHD estesa sul 76% di screen-to-body, coinvolgente – dal punto di vista multimediale – in coppia con gli speaker stereo SonicMaster da 2W.

La cerniera, che consente una flessione a 180°, sì da poter condividere al meglio i contenuti con i colleghi del team in presenza, collega il monitor in questione, supportato dalla scheda grafica integrata Intel UHD, al corpo macchina che, sotto la tastiera con Asus SensePoint (simile al trackpoint dei Lenovo ThinkPad), è inclusivo di processori di 10a generazione (dall’i7-10610 con 4.9 GHz massimi all’i5-10610 con 4.2 GHz in Turbo Boost) con vPro: in termini di memorie, facilmente raggiungibili e aggiornabili passando dagli sportellini sulla “pancia” del terminale, la RAM (So-DIMM) prevede (via due banchi) un ammontare massimo di 16 GB, mentre per lo storage ibrido è contemplato il ricorso a massimo 1 TB di SSD PCIe e a 2 TB meccanici (tutelati da vibrazioni e urti grazie alle protezioni isolanti EAR).

Dotato delle connettività Wi-Fi ax/6 (con WiFi Master) e Bluetooth 5.0, autonomo per 13 ore grazie alla batteria a 3 celle in ioni di litio da 48 Wh, il laptop professionale Asus ExpertBook P2451 (listato negli USA a partire da 999 dollari) è animato dal sistema operativo Windows 10 Pro, sul quale è installata la suite per la produttività e la sicurezza nota come Asus Business Manager.