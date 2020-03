Evolve2: da Jabra le nuove cuffie professionali per l’ufficio e lo smart working

L’ultimo avvistamento del brand danese Jabra era stato al CES 2020 di Las Vegas, quando il brand di Copenaghen aveva presentato gli auricolari Elite Active 75t e le cuffie Elite 45h: ora, in assenza dell’annullato MWC 2020 di Barcellona, mediante un annuncio via streaming, sono state ufficializzate le cuffie della serie Evolve2, evoluzione di una categoria di prodotto apprezzata sin dal lontano 2014.

Jabra Evolve2, nella fattispecie delle (in ordine di importanza) Evolve2 85, Evolve2 65, ed Evolve2 40, rappresentano cuffie professionali utilizzabili in ufficio, durante gli spostamenti e, in questi periodi di smart working casalingo, a casa: sono accomunate, nella gestione, in versione senza fili, dall’interfacciarsi con l’app Jabra Xpress (anche per gli aggiornamenti) o, per l’equalizzazione, con l’app Jabra Sound +, ma anche dal supportare i più noti software (es. Microsoft Teams, via pulsante dedicato) di gestione della comunicazione aziendale unificata (“Unified Collaboration and Communication”), in modo da poter monitorare le singole unità e, analizzate le problematiche, intervenire laddove ve ne sia bisogno. Lato hardware, la presenza di microfoni aggiuntivi ha migliorato del 40% il comparto audio e del 50% la riduzione del rumore.

Redatte nelle nuance nero e beige, le Evolve2 85 (449 euro) si confermano al vertice della gamma appena presentata, con un processore ad alta efficienza che garantisce sia un’ottimale elaborazione audio che una connettività stabile, per un’autonomia delle batterie portata sino a 37 ore senza soluzione di continuità. La qualità del suono è notevole, grazie alla presenza, in ottica cancellazione del rumore, di ben 10 microfoni, di cui 4 per parte per ogni padiglione, e 2 nell’archetto, e stante l’innesto di driver da 40 mm. Le luci “busy light”, visibili in modo uniforme sui due padiglioni, permettono di non essere disturbati quando impegnati in una riunione, o di palesare la caduta di una chiamata.

Con la stessa autonomia e le medesime colorazioni arrivano le intermedie Evolve2 65 (mono da 199, stereo da 209 euro), che – in sostanza – vanno semplicemente a ridurre il numero di microfoni per la cancellazione del rumore di cui son dotate: fermo restando i due presenti nell’archetto, ne rimane solo un ulteriore terzo, ubicato nel padiglione di destra.

Abbandonando il comodo vezzo del wireless, e ripiegando su un modello cablato, sono disponibili le Evolve2 40 (mono da 109, stereo da 119) euro) che, praticamente uguali al modello precedente, a livello di personalizzazione estetica offrono meno chances, essendo cadenzate nella sola livrea black.