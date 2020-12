Eve V 2021: in arrivo il nuovo componibile 2-in-1 anti Surface Pro

Eve Devices, l’azienda che nel 2017 osò sfidare Microsoft nella realizzazione di un più accessibile 2-in-1 in stile Surface Pro, dopo essersi cimentata anche nella realizzazione di un monitor (Eve Spectrum, in 4K, con 144 Hz di refresh rate e HDMI 2.1), è tornata alle origini, annunciando la seconda generazione del tablet componibile Eve V.

Eve V 2021, che senza tastiera misura 312 x 209 x 9 mm, abbandona il formato a 3:2 adottando quello a 16:10 per il display che, dietro un vetro protettivo Gorilla Glass 6 (Victus), gestito da una scheda grafica integrata Intel Iris Xe, è un pannello LCD IPS IGZO, retroilluminato a LED, risoluto a 3840 x 2400 pixel (4K UHD+ HDR10, 339 PPI), in grado di ottenere la certificazione VESA DisplayHDR400 essendo molto luminoso (500 nits), contrastato (1500:1), con ottima copertura del colore (90% sulla scala DCI-P3, 100% su quella sRGB), anche se non del tutto ideale per il gaming (60 Hz). Sempre frontalmente, sono situati 4 altoparlanti (un paio da 1W, altrettanti da 0.7), laddove – sul retro dello chassis in alluminio anodizzato – è apprezzabile una fotocamera verso i soggetti esterni, da 5 megapixel.

Corredato perimetricamente di non poche porte, tra cui un jack da 3.5 mm, un lettore di microSD, una microUSB Type-C 3.2 (con Power Delivery 3.0 e DisplayPort 1.2), due Thunderbolt 4, ma privo di USB Full sized, il nuovo 2-in-1 Eve V 2021 sarà mosso da processori quadcore a 8 thread Intel di 11a generazione, a scelta tra un i5-1135G7 (da 2.4 a 4.2 GHz) e un i7-1165G7 (da 2.8 a 4.7 GHz), con la RAM (i7-1165G7) opzionabile nei tagli da 16 o 32 GB, e lo storage SSD (NVMe) previsto a 512 o 1 GB.

Usualmente previsto con il Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.0, con una maggiorazione di 200 euro l’Eve V 2021 otterrà anche lo slot per una microSIM LTE (e, di corredo, il GPS con BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS). La batteria, sulla cui autonomia il costruttore non si è pronunciato, sarà da 41,3 Wh mentre, sul piano della sicurezza, è prevista sia una fotocamera frontale HD (720p) compatibile con Windows Hello, che uno scanner per le impronte digitali, nascosto nel pulsante d’accensione.

In tema di distribuzione, Eve V 2021, animato da Windows 10 Pro, stante la pressante richiesta della protezione crittografica BitLocker, non includerà in confezione la tastiera retroilluminata con Precision Pad e vetro texturizzato, e la penna capacitiva Wacom AES 2.0 con 4.086 livelli di pressione, che andranno comprati a parte (rispettivamente per aggiuntivi 145 e 80 euro). Inoltre, il device sarà disponibile (forse) nel terzo trimestre del nuovo anno, ad un prezzo che parte da 1.289 euro, con una caparra (rimborsabile) che, sostanziata in 300 euro, darà diritto a ottenere il prezzo più basso rispetto a quello che sarà di listino.